Instalan un memorial en la Costanera por las víctimas de la “Masacre de Bariloche”

Las tres víctimas de la llamada “Masacre de Bariloche” que hace once años le costó vida a tres jóvenes en hechos de represión policial fueron homenajeadas ayer con la inauguración de un cartel recordatorio en la Costanera de esta ciudad.

“Es una manera buena de que los hechos no se olviden y sirve para que todos los que pasen por acá, los turistas también, tengan presentes a los chicos. Y también este dolor, que permanece” dijo Alejandra, hermana de Sergio Cárdenas, uno de los jóvenes que cayó bajo las balas policiales.

El cartel lleva las tres fotos y recuerda que Diego Bonefoi, de 15 años, murió en la madrugada del 17 de junio de 2010 en el Alto de la ciudad luego de ser baleado en la nuca por el cabo Sergio Colombil. En las horas posteriores se produjo una movilización de protesta frente a la comisaría 28, que fue reprimida por la policía rionegrina con balas de plomo, en la que fueron asesinados Sergio Cárdenas (29) y Nicolás Carrasco (16).

La señalización fue promovida por la secretaría de Derechos Humanos de la Nación, que ya colocó recordatorios similares en otros puntos del país.

En el acto estuvieron presentes el el director nacional de Políticas contra la Violencia Institucional de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, Mariano Przybylski, el intendente Gustavo Gennuso, el legislador del Frente de Todos Ramón Chiocconi y el juez laboral y dirigente de la APDH, Rubén Marigo, entre otros.

Przybylski dijo que el mensaje de “memoria, verdad y justicia” que subraya el letrero está dirigido a lograr “que todos los estamentos del Estado tomemos una posición clara de que estos hechos no pueden volver a pasar”.

Aseguró también que “para erradicar o disminuir la violencia institucional no alcanza con la voluntad de un gobierno que está de paso, hace falta una política de Estado”. Valoró en ese sentido la participación de la secretaría de Derechos Humanos de la provincia y del gobierno municipal, pero reservó una crítica al poder judicial.

“Necesitamos también que el Poder Judicial esté a la altura, porque no hay justicia cuando la justicia es lenta” afirmó, en referencia al juicio seguido contra los responsables de la represión que le costó la vida a Cárdenas y Carrasco, que once años después todavía está a resolución de la Corte Suprema y no tiene sentencia firme.

Przybylski dijo que el Acto también era una forma de “pedir disculpas desde el Estado” a los familiares de las víctimas y de proponer “una reparación, aunque nunca sea plena”.

Aseguró que “nadie tiene derecho, y menos con un arma que le da el Estado, a quitarle la vida a las personas, por más conflicto que haya”.

En nombre de los familiares y de la Multisectorial contra la Represión habló luego Germán Schwartz, quien valoró el acto recordatorio, pero subrayó que llega un poco tarde. “Pasaron once años y recién hoy se hacen presentes las autoridades -señaló Schwartz-. Fueron once años luchando en soledad, con ausencia del Estado. No es para acusar a nadie, es la realidad”.

Dijo que las balas de la policía cayeron aquel día sobre “el Bariloche del Alto, el pueblo pobre, ese que no quieren mostrar” y también se quejó por la demora en lograr sentencias de castigo para los autores. Cuestionó que “en el sistema capitalista la Justicia mira siempre para el lado de los que más tienen”.