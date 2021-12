Instalarán 16 cámaras de monitoreo para mejorar la seguridad en Chichinales

En las próximas semanas el municipio de Chichinales instalará 16 cámaras en diferentes sectores de la planta urbana y un centro de monitoreo, con el objetivo de mejorar la seguridad dentro de la localidad.

El proyecto fue planteado a principios de este año en el marco de un acuerdo con una empresa proveedora del servicio de Internet que está realizando el tendido de la red con fibra óptica.

El convenio entre el municipio y la empresa Telcocom, establece que el municipio no cobrará el canon por el uso de espacio aéreo y en compensación la firma realiza la instalación de cámaras de seguridad y la instalación de puntos Wi-Fi de acceso gratuito en centros comunitarios y espacios verdes de Chichinales.

La semana anterior, el intendente Alberto Pacenti, firmó el acuerdo con el titular de la empresa proveedora, para la colocación de las cámaras y un centro de monitoreo, que en principio estará bajo la órbita municipal.

“Con esta empresa ya veníamos trabajando desde hace varios meses, ellos hicieron el mejoramiento de funcionamiento de los puntos Wi-Fi para que vecinos y en especial los chicos que concurren a las escuelas, tengan la posibilidad de acceso gratuito a Internet”, indicó el jefe comunal.

En cuanto al convenio, precisó que la empresa está realizando la instalación de la red de fibra óptica y propuso la instalación de un total de 16 cámaras de monitoreo.

“En este momento están esperando la indicación de los punto estratégicos para la colocación de las cámaras, algo que se está coordinando con la Comisaría 40”, agregó.

Por otra parte, con el Ministerio de Seguridad de la provincia también se está trabajando en el proyecto para la instalación de cámaras de monitoreo. “Se había pensado en unificar los dos sistemas, pero no hay compatibilidad. De todos modos, desde el municipio ofrecimos que el control de las cámaras se haga desde la Comisaría 40;pero en caso de que no se acepte, se hará desde el municipio”, dijo Pacenti.

Precisó que a partir de la definición de los puntos estratégicos, en los próximos días comenzará la instalación de las cámaras para el monitoreo de calles.

En principio se prevé la colocación de ocho cámaras, aunque en los próximos meses se completará el total de 16 estipuladas en el acuerdo firmado días atrás.

“Será un herramienta con la que se podrá contar para evitar que ocurran delitos, porque las cámaras logran bajar este tipo de hechos”, remarco finalmente el intendente.