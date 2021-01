Intensificarán controles nocturnos con inspectores y policía en Regina

Este viernes y sábado, inspectores de tránsito del municipio y personal de las Comisaría Quinta y 35 de Regina, intensificarán los controles en las calles de la ciudad para constatar el cumplimiento de la restricción de circulación nocturna.

Así fue acordado en el marco de una reunión de trabajo que autoridades del municipio local mantuvieron con los jefes de las dos unidades policiales, para coordinar la tarea de control que se viene aplicando por la adhesión a la prohibición para circular en las noches.

Esta semana el municipio reginense se sumó a la medida de prohibición para que las personas circulen por las calles de la ciudad entre la 1 y las 6 de la mañana. Los viernes y sábados el horario de inicio de la restricción de circulación comenzará a las 2, aunque se dará una tolerancia máxima de una hora para los clientes de locales gastronómicos y para el personal que se desempeña en estos comercios pueda regresar a sus domicilios.

Según adelantaron, en el marco de la coordinación que ya se estableció con la policía para el control de la restricción de circulación nocturna, el personal policial está verificando el cumplimiento de la normativa.

Ante la previsión de incremento de afluencia de clientes a los locales gastronómicos y para la prevención de reuniones sociales no autorizadas, durante este viernes y sábado, se incrementarán los controles. Para esto se sumará personal del área de Tránsito del municipio que colaborará con los efectivos policiales.

No obstante, desde el municipio reginense solicitaron a los vecinos de la ciudad el acompañamiento de las medidas de restricción y el cumplimiento con las pautas de no circular en los horarios no permitidos; medida que estará vigente hasta el 31 de enero.