Interna de la CTA en Roca: “Tengo miedo de Miguel Báez, de ODEL”

La estructura interna de la CTA Autónoma que conduce Rodolfo Aguiar, que se encontraba sostenida, en parte, por el Movimiento de Acción Popular (MAP) que conduce Claudia Reyes, y por la Organización de Desocupados en Lucha (ODEL), que dirige Miguel Báez, comenzó a caerse a pedazos.

Tras las elecciones nacionales surgieron sospechas sobre el destino de las partidas que Nación y provincia enviaban a las organizaciones de desocupados, que terminaron el viernes con el allanamiento a viviendas de tres dirigentes de la organización que conduce Claudia Reyes.

Fue la propia dirigente la que esta mañana, en diálogo con Río Negro, explicó los motivos por los cuales teme a la acción que se pueda venir en los próximas días. “Ustedes los periodistas más que cualquiera saben lo que es Báez”, dijo la dirigente al ser consultada sobre el escenario que mostraba el referente de ODEL y uno de los hombres “de mano dura” ligado a Aguiar. Y lo dijo en clara alusión a los hechos violentos que protagonizaron activistas de esa organización en contra de los trabajadores de prensa.

“Tengo miedo de Miguel Báez”, dijo Reyes, y aseguró que en este contexto no sabe qué puede pasar con su organización. Frente a este escenario, aclaró que no entiende el motivo por el cual los referentes que responden a ODEL se presentaron a la Justicia para denunciar un supuesto robo de mercadería.

“Nosotro tenemos un arreglo y recibimos de la provincia leche, fideos, arroz, aceite, dulces y duraznos. Todo esto es para armar los 250 módulos que entregamos por mes. Cuando llegó el camión de Nación, acordamos repartir la mitad de las cosas para el MAP y la mitad para ODEL; y así se hizo”, dijo Reyes.

La dirigente aclaró que tienen la documentación que acredita la procedencia de toda la mercadería y que en las próximas horas presentará la documentación a la Fiscalía para poder recuperar todo lo secuestrado.

“La señora de Báez estuvo cuando se repartió. Acá está claro que la pelea es política, tal vez Báez quiere asegurarse un lugar importante dentro de la CTA”, dijo la referente del MAP.

“El daño que me provocaron es muy grande. El viernes tenía a toda la policía en mi casa. Si esto sigue me voy a retirar porque han ensuciado a toda mi familia. Yo no estoy acostumbrada a este tipo de situaciones”, dijo la mujer.

“Cada vez que vamos al municipio los tenemos que parar porque quieren romper todo; cada vez que íbamos a Desarrollo Social los teníamos que parar porque también querían romper todo”, dijo Reyes al referirse a Báez y los referentes de esa organización.

Cabe recordar que Báez tiene varias denuncias en su contra por hechos violentos protagonizados en distintos organismos nacionales y provinciales. y siempre actuó bajo el paraguas protector de la CTA y de Aguiar. Incluso estuvo casi dos semanas con prisión preventiva, tras los hechos que lo tuvieron como protagonista de actos violentos y amenazas en el edificio municipal.