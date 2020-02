Interna en el PJ: otro dardo de García Larraburu a Soria

La interna en el justicialismo provincial está que arde y la senadora Silvina García Larraburu no ahorró críticas a los dirigentes que tienen las riendas del partido, con quienes compartió lista en las elecciones nacionales de hace apenas cuatro meses.

Sus cuestionamientos apuntaron sobre “la falta de autocrítica” luego de la derrota provincial de 2019, la insistencia en “los mismos métodos” y la discriminación de las mujeres en la toma de decisiones.

Aunque dijo que no daría nombres, señaló más de una vez a “los dos” responsables principales, en evidente alusión al senador Martín Doñate y el diputado nacional y titular del partido en Río Negro Martín Soria.

Como cada vez que lo tiene a tiro, García Larraburu subrayó que Doñate ejerce una influencia que no se condice con “los resultados logrados en su propio territorio”, Luis Beltrán, donde el PJ viene de perder la intendencia en las elecciones del año pasado.

Las rispideces dentro del PJ provincial ya habían quedado expuestas durante esta semana en una nota de este diario que describió cómo entorpecieron hasta ahora el nombramiento de delegados del gobierno nacional en distintas localidades de Río Negro.

“Después de esa nota mi teléfono no para de sonar y todas son quejas”, dijo la senadora, que trata de eludir apariciones en público con las principales figuras del partido. Pero el viernes no pudo faltar en la despedida del satélite Saocom 1B -fabricado por Invap- porque tiene un estrecho vínculo con esa empresa y ejerce en el Senado de la Nación la presidencia de la comisión de Ciencia y Tecnología.

Allí compartió fotos y sonrisas (no mucho más) con los hermanos Soria (también estaba María Emilia, intendente de Roca) y con la exintendenta y actual legisladora María Eugenia Martini, otra de sus rivales internas.

En reglas generales, todos los peronistas de Río Negro presentes en el aeropuerto de Bariloche evitaron relacionarse con la senadora.

-¿A qué se debe el enojo?- le preguntó este diario.

-No es enojo, porque el enojo puede ser pasajero. Es algo más profundo. No se respeta la palabra. Fijate lo que hacen con las mujeres. Nos ponen segundas en las listas, porque no les queda otra, pero después las decisiones las toman dos hombres entre asado y botellas de vino -respondió García Larraburu.

Y continuó: “cada vez son más los procesos de derrota que tenemos y seguimos expulsando a la gente valiosa, como el Chango (Néstor) Ayuelef”, por el intendente reelecto en Pilcaniyeu que se pasó a Juntos Somos Río Negro.

Según García Larraburu “al peronismo de Río Negro le ha ido mal y sigue sin construir algo distinto. Con los mismos métodos le va a ir peor. Deciden dos o tres y expulsan a la mayoría”.

No es la primera vez que la senadora decide salir a cuestionar a la cúpula de su partido, especialmente a Martín Soria.