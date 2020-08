Internación domiciliaria: un cambio con riesgos latentes en Río Negro

Las estadísticas sanitarias de Río Negro indican que un 90% de casos de covid-19 evolucionan de forma leve. Es decir que, según esta tendencia; unos 1.200 rionegrinos (pacientes activos actualmente) son propensos a recibir atención médica bajo la modalidad de internación domiciliaria, implementada oficialmente hace una semana en la provincia.

RIO NEGRO accedió a la “Guía para el Monitoreo Domiciliario de casos covid-19” destinada a equipos de salud de todos los hospitales, en la que se detallan los principios rectores y protocolos inherentes al nuevo sistema, en el que los pacientes ya no van a un hotel o centro de aislamiento, sino que transcurren la enfermedad en sus casas.

Según este documento, son varios y variados los requisitos que debe cumplir el paciente y su familia para poder internarse en su casa y los detalles sobre cómo hacer esa internación son minuciosos.

Cada caso positivo ser evaluado por un equipo de salud para determinar si reúne los requisitos para irse a su casa, o si por el contrario, debe ir a un centro de atención.

La variable clínica de ser un caso “leve” no es la única que entra en consideración, sino que la internación domiciliaria se rige bajo dos grandes criterios, uno de tipo médico y otro de tipo social-habitacional, variables que deberían cumplirse en un 100% para ser autorizada.

Desde lo clínico, el régimen domiciliario es sólo para pacientes con sintomatología leve, que no tengan criterios de internación ni factores de riesgo (mayores de 60 años, enfermedad cardiovascular, enfermedad pulmonar crónica, enfermedad renal crónica, diabetes, inmunosupresión, embarazadas). Además, puede aplicarse en casos de personas que estuvieron hospitalizadas y que continúan con medidas de aislamiento hasta el alta, o bien en casos confirmados por nexo epidemiológico (contactos estrechos leves).

Desde lo habitacional y familiar, para practicar este tipo de internación, no debe haber convenientes con factores de riesgo para formas graves de covid y la casa debe contar con una habitación individual solo para uso del paciente. Este es un requisito excluyente. También se recomienda que haya un baño destinado solo al covid positivo, pero no es obligatorio.

Se debe garantizar que la persona tenga acceso a insumos básicos, recursos y/o apoyo social para recibir alimentos y otros suministros necesarios durante toda la internación.

Debe contar con elementos de higiene, barbijos quirúrgicos, teléfono las 24 horas, medicación en el caso de que necesite y que acceda a un medio de transporte apropiado. Además, en todos los casos, debe garantizarse un cuidador o conviviente adulto que pueda atender al paciente permanentemente (sin factores de riesgo).

Esta internación cambia toda la rutina del hogar. No se trata solo de no poder salir de casa hacer “reposo” como si fuera una gripe común, sino que es “atípica” y hay que respetar muchas otras pautas.

El paciente debe estar en un espacio o habitación de uso individual y no puede salir bajo ninguna circunstancia, salvo para usar el baño o por una urgencia (siempre deberá hacerlo con barbijo quirúrgico y distancia social de dos metros). La puerta debe permanecer cerrada hasta la finalización del aislamiento y no podrá haber acercamientos ni relaciones sexuales de ningún tipo entre convivientes. Estos no podrán tener contacto con la persona enferma.

Cada uno deberá tener sus utensilios, vajilla, sábanas, toallas, ropa y productos de aseo personal propios del paciente y no compartir. Se deben aplicar protocolos para la manipulación y lavado de ropa y blanco; para limpieza exhaustiva del baño cada vez que el paciente lo use, y de la casa en general. En la habitación deberá colocarse un contenedor de residuos con bolsa y gestionar residuos para evitar contaminación. Las medidas de higiene respiratoria como cubrirse la boca y la nariz al toser, estornudar con pañuelos desechables o en el pliegue del codo, son medidas más que fundamentales.

No se pueden recibir visitas durante el periodo de aislamiento, solo controles de salud. Todos los miembros de la familia que vivan en esa casa serán considerados contactos estrechos y deberán cumplir 14 días de aislamiento. Por eso también los familiares deben realizar autovigilancia de aparición de síntomas. De todas maneras, se recomienda reducir al mínimo posible el número de habitantes en esa casa, sobre todo de niños pequeños.

Antes de dar la indicación, el personal de salud debe comprobar que la persona entiende todas las indicaciones médicas, pautas de alarma, medidas de aislamiento, el riesgo a terceros que implica el incumplimiento y las vías de comunicación. Todo debe estar informado por escrito y es obligatoria la firma de una declaración jurada.

Si las condiciones clínicas de la persona empeoran o si la situación en la vivienda se vuelve insostenible para cumplir con las normas, se debe valorar la derivación del paciente a un centro de atención, traslado que deberá ser en ambulancia con medidas de seguridad.

Cuadros leves 90% de los casos confirmados de covid-19 no presentan síntomas graves.

Monitoreo y control, mayormente virtual

La asistencia clínica del paciente alojado en su casa se debe realizar de acuerdo con el criterio del equipo médico tratante y debe haber registro de cada control en la historia clínica, disponible en la institución sanitaria que lo siga.

Según la guía del Ministerio de Salud provincial, ajustable a cada localidad, las primeras revisiones del paciente pueden realizarse de forma telefónica. No obstante, el control final para indicar el alta deberá ser mediante visita presencial de personal de salud.

Debido a que las complicaciones suelen aparecer en la primera semana de enfermedad, se sugiere realizar el primer control entre 24 a 48 horas luego del primer contacto con los servicios de salud. Un segundo control (que también podría ser telefónico) se indica entre el 5 y 7° día de evolución.

Para indicar el alta -en aquellos casos con buena evolución- se deberá hacer un control presencial al décimo día.

El sistema hace especial énfasis en la responsabilidad no solo del paciente para cumplir las pautas, sino también del equipo médico.

La internación domiciliaria requiere un alto grado de cumplimiento de los criterios establecidos para su indicación (...) ya que presenta un alto riesgo de transmisión para los convivientes. Guía para el Monitoreo Domiciliario de Casos

Qué pasa si hay niños o adolescentes en el hogar

En el caso de niños de 1 a 15 años con patologías leves de covid, se sugiere en primera instancia aislamiento domiciliario por las características madurativas, condiciones de movilidad y necesidades psicofísicas de esta etapa. Salvo en casos que sea imposible se optará por internación en hoteles o centros de aislamiento.

Los niños que no pueden hacer internación domiciliaria son aquellos menores de un año, que tengan comorbilidades, deshidratación, fiebre persistente por 3 días o más, dificultad respiratoria, neumonía diagnosticada en forma clínica o radiológica y otras patologías.

Además, la cartera sanitaria pone el foco en la situación social y familiar del menor al determinar que no pueden quedar internados en sus casas aquellos infantes que presenten factores de riesgo por sus contextos habitacionales (vivienda precaria) o por causas familiares, por ejemplo, niños en contexto de violencia familiar, de contaminación ambiental en el hogar (tabaco), consumo de sustancias psicoactivas en el hogar o que su cuidador no comprenda la consigna y/o las pautas de alarma.

En todos los casos, según establece la guía, tanto el paciente como su cuidador, deben tener abordaje de Salud Mental disponible.

En el informe sanitario del 19-08, Salud informó un total 544 casos de covid acumulados en la provincia de niños entre 0 y 19 años (211 de 0 a 9 y 333 de 10 a 19 años). Es decir, que un 13,3% de los pacientes positivos en Río Negro son niños y adolescentes.