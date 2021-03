Internaron a Víctor Hugo Morales, al agravarse su cuadro de coronavirus

El periodista Víctor Hugo Morales fue internado en la últimas horas en el sanatorio porteño Los Arcos, debido a una pulmonía bilateral y el registro de baja oxigenación, consecuencia del cuadro de coronavirus que atraviesa desde el fin de semana.

Días atrás, había iniciado el aislamiento correspondiente al ser considerado como contacto estrecho de un caso detectado en su propio equipo de trabajo. El sábado por la mañana se levantó con malestar y pérdida de olfato, por lo que finalmente decidió hisoparse para conocer el diagnóstico.

Sin embargo, el conductor intentó mantener algo de su rutina mientras se sentía en condiciones físicas. De hecho, el lunes salió en vivo por el programa La Mañana, que conduce y se emite por AM 750, donde indicó que llevaba bien la enfermedad virósica.

"No sabía qué hacer con mi mañana, me siento muy bien y el deseo de participar de tantos temas. No me podía perder comentar que en el libro de Macri, se equivocaron con la fecha de la muerte de su padre, o no lo chequeó o lo escribió él y no sabe la fecha de fallecimiento de su papá. Muestra lo desopilante que puede ser la Argentina, Argentina que duele", inició la transmisión.

Posteriormente, declaró que "tengo coronavirus y tengo la sensación de que me ahogué en la orilla, hice todo el cruce del Río de la Plata, no sé nadar mucho, es metáfora y cuando llegué me ahogué. No llegué a la vacuna y vaya a saber en qué circunstancia pegué con el coronavirus. Es extraño porque uno va pensando que al final va a quedar inmune y pensé que quizás hay inmunidades con menos predisposición y yo me equivoqué”, reflexionó.

Morales se encuentra considerado dentro del grupo de riesgo, ya que tiene 73 años y hace pocos meses fue intervenido para recibir un marcapasos, que le ayudó a regular la arritmia que padece.

Finalmente, este martes los síntomas de coronavirus se agravaron en el periodista, por lo que se definió su inmediata internación para mantener el control médico de su evolución.