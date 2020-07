Intimidación a periodistas: Fopea expuso ante el Senado y citó el caso RÍO NEGRO

“Voces importantes acusan a periodistas de intimidadores, de ser torturadores y miembros de una asociación ilícita para espiar”, sostuvo el titular de Fopea (Foro de Periodismo Argentino), Fernando Ruiz, ante la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión del Senado. Citó los casos de ataques públicos contra el periodista de Entre Ríos Daniel Enz y del editor de RÍO NEGRO Ítalo Pisani, por “investigar y denunciar la corrupción”.

Fernando Ruiz, titular de Fopea (Foto Perfil)

Ruiz expuso en esa comisión presidida por el senador por Chubut, Alfredo Luenzo, (FdT), junto a la Directora General de Asuntos Jurídicos del Senado de la Nación, Graciana Peñafort; Silvia Naishtat de la Academia Nacional de Periodismo; Agustín Lecchi, del Sindicato de Prensa de Buenos Aires y de la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa; y Larisa Kejval, directora de la carrera de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Buenos Aires.

Ruiz resaltó que "se usan voces muy agraviantes contra el periodismo y desde actores políticos importantes se repiten discursos de odio”. Dijo que a criterio de Fopea “los periodistas son ciudadanos normales que en democracia pueden ser criticados como cualquier otra persona”. También pidió por “la diversidad de voces en los medios públicos oficiales. Acusar e intimidar a los periodistas es un argumento para limitar la libertad de expresión”, destacó Ruiz en la comisión.

Ítalo Pisani fue señalado recientemente por el titular del sindicato Petroleros Privados, Guillermo Pereyra, como integrante de un grupo de espionaje y extorsión en un canal nacional de noticias por haberlo investigado en 2017 en RÍO NEGRO.

Lecchi, en tanto, expuso que “en los últimos cuatro años se perdieron 4500 puestos de trabajo; cerraron 55 medios de prensa escrita y 44 de medios radiales y televisivos en todo el país”. También puntualizó que “los salarios se redujeron en un 50 por ciento”.

Graciana Peñafort dijo que “la libertad de expresión hace mucho que dejó de ser el derecho del individuo para impedir que el Estado lo calle, para ser un derecho social”. En este sentido subrayó que “no es atendible que un Estado censure. Como tampoco es atendible que por el manejo de los medios se intente moldear desde un solo sector la opinión del público. Los medios no son jueces, no son fiscales, ni abogados defensores. Lo que no pueden es no honrar la verdad”, destacó.

Larisa Kejval sostuvo el criterio de que “un Estado activo debe poner límites a la concentración de las comunicaciones”. Afirmó que 4 conglomerados concentran el 74 % de los medios y el 50 por ciento de las audiencias”. Reclamó una legislación que “garantice una democrática y federal distribución de la publicidad oficial”, así como una plan nacional que “garantice la conectividad y acceso a internet”.

Silvia Naishtat mencionó que la Academia que integra busca “propiciar el debate sobre este punto (libertad de expresión) y sobre otros tantos” ya que “los periodistas estamos sometidos a muchas presiones”.