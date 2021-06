Investigan homicidio del jugador de Petrolero que murió de un disparo en Plaza Huincul

La muerte de un joven de 18 años ocurrida anoche en el barrio Otaño de Plaza Huincul ahora es investigada como presunto homicidio. En un primer momento, la hipótesis más fuerte era que había manipulado un arma y se había disparado de manera accidental en el pecho.

El muchacho de 18 años era jugador de las categorías inferiores del club Petrolero Argentino de Plaza Huincul, y desde la entidad deportiva lo despidieron en las redes sociales.

Los investigadores anoche, llevaron adelante las primeras diligencias y en ese momento se mencionó que el joven llegó con un disparo en el pecho e ingresó sin vida a la guardia del hospital de Complejidad Media. Los familiares habían mencionado que se trataba de una manipulación de un arma que él mismo había efectuado el disparo accidentalmente.

Sin embargo, con el correr de las horas, se avanzó en otra de las hipótesis por lo que se investiga también la de presunto homicidio. El cuerpo de la víctima será sometido a la autopsia correspondiente en la capital neuquina, y estará a cargo del gabinete médico Forense.

Hasta el momento, no hay personas detenidas por el episodio de sangre. El hecho ocurrió en una casa de la calle Santiago del Estero 60, en el barrio Otaño. Después de ocurrido el suceso, en la barriada se escucharon varias detonaciones que no se sabe si están relacionados o no con el hecho.