Ironías, reproches y promesas: qué dicen las plataformas para las PASO en Río Negro

Son 49 páginas. Se encuentran disponibles en la web, con fácil acceso. Unos dirán que no tienen tiempo. Otros responderán directamente que no tienen ganas. Pero las plataformas electorales están. Primero, porque así lo establece la Ley 23.298. Pero, sobre todo, porque se trata de la herramienta formal que cualquier ciudadano tendrá a mano cuando quiera reclamarle a los futuros diputados un incumplimiento a la palabra empeñada. Por eso es importante no subestimarlas y conocer a qué se comprometen y cuáles son las prioridades para las fuerzas que pretenden quedarse con las dos bancas de diputados que se ponen en juego este año en Río Negro.

En la provincia todos cumplieron y en el sitio de la Cámara Nacional Electoral (www.cne.gob.ar) pueden encontrarse las propuestas de las seis alianzas y partidos que competirán -a través de nueve listas- en las PASO del 12 de septiembre.

Hay rasgos bien diferenciados entre los actores políticos de la provincia y las diferencias se perciben incluso en la redacción de esos documentos oficiales.

Juntos Somos Río Negro se anima a deslizar ironías, Juntos por el Cambio se presenta más formal, el Frente de Todos dedica buena parte a la historia reciente del país y matiza con el plan de vacunación. El Partido Socialista resalta la “maravillosa lucha” del movimiento ambientalista, el Frente de Izquierda y de los Trabajadores invita a que la clase obrera “no sea colectora de nadie” y el Movimiento al Socialismo emerge con una singularidad: cumple la normativa electoral, pero a su vez llama desde su plataforma a derogarla, porque la consideran “reaccionaria y proscriptiva”.

Los mensajes también están estructurados de manera distinta y ponen a la vista uno de los debates centrales: ¿se vota desde Río Negro mirando al país o la elección de candidatos debe hacerse partiendo desde el plano nacional y evaluando luego cómo impactan las políticas macro en la provincia?

A lo largo de nueve páginas, el oficialismo provincial desarrolla su teoría provincialista, que sustenta la estrategia que puede verse y escucharse en las publicidades de campaña. Juntos resume su postura repitiendo que no está en “la grieta” y en su plataforma afirma que “nuestros representantes votarán las leyes y decisiones del parlamento considerando el fin que alientan y jamás la identidad política de quien las originó”.

En las otras cinco plataformas cuesta mucho más encontrar una referencia, una búsqueda de diálogo directo con los rionegrinos. Los postulados tienen como destinatario amplio al pueblo argentino, salvo en el caso del Partido Socialista, que dedica un apartado a las políticas ambientales y la necesidad de normas que protejan de la contaminación a las comunidades de la Patagonia.

A continuación, RÍO NEGRO despliega los diez aspectos más destacados de las seis cartas de presentación, sumando los documentos completos que cada fuerza política presentó ante la Justicia, para llegar a las urnas con la mayor cantidad de información posible.

Nombres, caras y 10 conceptos clave

Partido Socialista - Lista 50 A: Paolo Etchepareborda (Viedma - docente) y Andrea Mancardo (Roca – trabajadora social)

1 “Reforma tributaria, con eliminación del IVA y demás impuestos internos que gravan los productos de la canasta básica familiar, impuesto a las Ganancias a la Renta Financiera, nueva ley de Coparticipación Federal, retenciones diferenciales y progresivas. Eliminación de retenciones a los productos primarios e industrializados de las economías regionales”.

2 “Pleno respeto de la jornada de 8 horas y del descanso semanal, como primer paso para debatir la implementación de un proyecto de reducción de la jornada laboral”.

3 “Educación sexual y más integralmente una educación no sexista ni androcéntrica”.

4 “Ley de acceso a la información que asegure la transparencia de los actos de gobierno”.

5 “Establecimiento del haber jubilatorio mínimo del Sistema Integrado Previsional Argentino (S.I.P.A.) en el 82 % del Salario Mínimo Vital y Móvil”.

6 “Nuevo Marco Regulatorio General de los Servicios Públicos que garantice el acceso universal a los servicios esenciales a través de la vigencia de una tarifa social”.

7 “Ley Nacional de Sistema Único de Salud”.

8 “Incorporación a la actual Ley Nacional de Educación, la obligación por parte del estado de la universalización de la educación desde los 45 días de edad para todos los niños y niñas del país”.

9 “Reformas en el sistema de justicia y policial dirigidas a combatir la violencia de género en todas sus formas, y la violencia contra niñas y niños”.

10 “Prohibición de toda actividad extractiva que utilice químicos contaminantes en todo el territorio nacional, particularmente prohibición de la megaminería a cielo abierto. Prohibición de la explotación del petróleo y el gas de esquisto mediante la técnica del fracking”.

Movimiento al Socialismo - Lista 165 A: Elena Correa (Roca - docente) y Aquiles Añazco Nieto (Roca – metalúrgico jubilado)

1 “Nuestro partido busca transformarse en una alternativa política para quienes luchan contra el gobierno capitalista de Alberto Fernández y los gobernadores, y contra todos sus agentes en el movimiento obrero y popular”.

2 “Abajo la ley electoral proscriptiva y su piso del 1.5% para pasar a la elección general, que busca que la izquierda y los trabajadores se queden sin representación política propia”.

3 “Salario mínimo igual al costo de la canasta familiar indexado mensualmente según el aumento real del costo de vida”.

4 “Restablecimiento del 82% móvil del salario real”.

5 “Cese de la persecución y anulación de las causas judiciales contra los más de cinco mil luchadores obreros y populares”.

6 “Reestatización de todas las privatizadas bajo control obrero yo gestión de los trabajadores y usuarios”.

7 “Por la expropiación de la oligarquía terrateniente, de los grandes pooles de siembra, así como de los monopolios cerealeros, aceiteros y frigoríficos”.

8 “Aumento urgente del presupuesto para la educación en todos sus niveles financiado con impuestos a las grandes fortunas y mediante el no pago al FMI”.

9 “Aumento inmediato de los salarios de todo el personal de la salud. El salario de quienes se encuentran en la primera línea contra el COVID-19 debe triplicar la canasta básica familiar”.

10 “Aplicación efectiva de la Ley de Educación Sexual Integral”.

Frente de Todos - Lista 501 A: Ana Marks (Bariloche - delegada del Ministerio del Interior en Río Negro) y José Luis Berros (Roca - legislador provincial)

1 “Queremos una Argentina económicamente independiente, políticamente soberana y socialmente justa”. Y nunca más el neoliberalismo”.

2 “Cambiemos pretendió reducir a su mínima expresión y colonizar acorde a los intereses de las corporaciones, de sus CEOS y de los fondos especulativos internacionales”.

3 “La ley de Sustentabilidad económica y social de los pagos de la deuda externa y los programas de progresiva negociación con bonistas y con el FMI marcaron el inicio del camino de recuperación de la soberanía, la centralidad del Estado”.

4 La pandemia “implicó una brusca alteración de los planes de gobierno previstos y la revisión de prioridades que pasaron a orientarse a la salud y la protección social, al reforzamiento de la infraestructura sanitaria nacional y provinciales, y al sostenimiento de la producción y el empleo”.

5 “El Estado presente que defendemos y que seguiremos defendiendo se plantea las prioridades de la universalización de las vacunas contra el Covid 19, y la recuperación de la producción y el trabajo como ejes de la construcción de una economía sustentable y una sociedad que se encamine a la justicia social”.

6 “La regulación de los mercados de bienes y servicios básicos, de alimentos y medicamentos, del gas, del combustible, de la electricidad y del transporte son también una prioridad”.

7 “La recuperación y ampliación de derechos, las cuestiones de género, la seguridad social y la progresividad tributaria son prioridad del gobierno del Frente de Todos junto a la recuperación de la soberanía sobre nuestro patrimonio natural y sobre la infraestructura construida, así como el pleno acceso de la población a la tierra, la vivienda, y los servicios básicos con instalaciones seguras y tarifas razonables”.

8 “Fomentaremos la participación de los múltiples actores que conforman la sociedad civil, y acompañamos el funcionamiento del Consejo Económico y Social, así como otros ámbitos de interacción y articulación con universidades, organizaciones sindicales, no gubernamentales, de la economía popular, de los pueblos originarios, de jóvenes, y de mujeres y disidencias”.

9 “Con el mismo énfasis asumimos el compromiso de abordar con firmeza la concreción de los derechos humanos de las mujeres y personas de la diversidad en una configuración social superadora de la cultura machista y patriarcal”.

10 “Trabajamos y trabajaremos por la sanción de leyes que fomenten políticas de producción e ingresos, de regulación de los sectores claves de la economía”.

Juntos Somos Río Negro - Lista 502 A: Agustín Domingo (Bariloche - exministro de Economía) y Mercedes Ibero (Viedma - secretaria de Salud de la provincia).

1 “Miles de rionegrinos no se sienten representados en el debate político nacional”.

2 “No nos consideraremos oficialismo ni oposición, sino un espacio de propuestas, que privilegiará el análisis particular de cada proyecto sin preconceptos ideológicos”.

3 “Pretendemos transformar el federalismo formal que sanciona nuestra Constitución Nacional en un federalismo realista y transformador”.

4 “Los patagónicos nos sorprendemos cuando desde la capital del país nos referencian con el genérico de “economías generales”. Y sentimos que esa calificación es casi una subcategoría económica, una especie de “torneo del ascenso” para llegar a calificar como economía nacional”.

5 Recursos naturales: “Creemos que es posible encontrar una armonía entre explotación económica, sustentabilidad y cuidado del medio ambiente”.

6 Energía: “Nuestros representantes en el Congreso asumen el compromiso de trabajar por una legislación acorde a las necesidades de las provincias productoras”.

7 Turismo: “Nos proponemos hacer periódicas revisiones de la legislación vigente”.

8 “Contextualizamos la concepción de las políticas educativas en función de las demandas de integración de nuestro país”.

9 “La disminución de la pobreza será el imperativo para nuestros representantes. Con igual énfasis, serán celosos guardianes de los recursos que administra el Estado para el pago de jubilaciones y pensiones”.

10 “Resulta esencial que nuestros representantes en el Congreso transmitan la experiencia del modelo rionegrino en defensa del empleo, sosteniendo a las empresas y priorizando siempre el diálogo tripartito en pos de garantizar la paz social”.

Frente de Izquierda y de los Trabajadores - Lista 503 A: Norma Dardik (Villa Regina - licenciada en Obstetricia) y Armando Aligia (Bariloche - investigador del Centro Atómico Bariloche)

Frente de Izquierda y de los Trabajadores - Lista 503 R: Jorge Paulic (Bariloche – empleado de comercio) y Mónica Rosas (Roca - docente)

1 “El Frente de Izquierda se presenta como una referencia política para quienes luchan por la independencia de los sindicatos, y la expulsión de la burocracia sindical y sus patotas, y por la independencia de todo movimiento popular del capital y su Estado”.

2 “El gobierno de Alberto Fernández, que prometió volver a llenar la heladera, es el administrador del ajuste, junto a la derecha de Cambiemos y los gobernadores de todo el arco político patronal”.

3 “No al pacto con el FMI. Abajo las reformas laborales, previsionales y el ajuste”.

4 “Educación: Aumento de presupuesto. Aplicación de la Educación Sexual Integral. Becas de estudio de $15 mil, equipos y conectividad para todos los que la necesiten. Sistema educativo nacional único, laico y estatal”.

5 “Efectiva prohibición de despidos. Reparto de las horas de trabajo sin reducir los salarios, para garantizar trabajo para todos. Estatización de toda empresa que cierre y puesta funcionar bajo el control de sus trabajadores”.

6 “No a los desmontes e incendios. No a la megaminería. Comisiones de control a cargo de trabajadores y vecinos y reconversión de los emprendimientos contaminantes. No al avance del fracking”.

7 “Salario mínimo igual a la canasta familiar, hoy en los $100 mil. 82% móvil para los jubilados. Actualización mensual de salarios y jubilaciones según la evolución del costo de vida”.

8 “Asistencia efectiva para las mujeres víctimas de violencia machista. A igual salario igual trabajo. Separación de la Iglesia del Estado. Cupo laboral travesti-trans. Por un consejo autónomo de mujeres”.

9 “Vacunas para todos. Aumento de presupuesto. Centralización del sistema de salud bajo control de sus trabajadores, para gestionar los recursos en función de criterios sanitarios y no empresariales”.

10 “Por un Banco Nacional de Tierras, para destinar las tierras ociosas a loteos sociales. Urbanización de barrios populares. Plan de viviendas y obra pública financiado con impuestos al gran capital. Defensa de los derechos de los pueblos originarios sobre sus territorios ancestrales”.

Juntos por el Cambio - Lista 504 A: Germán Jalabert (Viedma - exministro de Turismo de la provincia) y Elsa Lobo (Roca - docente jubilada)

Juntos por el Cambio Lista 504 B: Aníbal Tortoriello (Cipolletti – empresario, exintendente) y Adriana Fenouil (Roca - docente)

Juntos por el Cambio - Lista 504 C: Mario De Rege (Viedma - exvicegobernador) y Lorena Matzen (Allen - actual diputada nacional)

1 “Procuraremos la vuelta a clases presencial, como sostén mínimo necesario para una adecuada educación de los niños, en Pandemia”.

2 Salud: “Vemos cuatro líneas estratégicas simultáneas: a) ampliar el acceso equitativo a servicios de salud integrales; b) fortalecer la rectoría y la gobernanza de las autoridades sanitarias; c) aumentar y mejorar el financiamiento con equidad y eficiencia; y d) fortalecer la coordinación multisectorial para abordar los determinantes sociales de la salud”.

3 “Buscaremos generar incentivos a la formalización laboral y los mecanismos institucionales para evitar el uso discrecional de los programas y aumentar el acceso a la educación y los controles de salud de los niños, niñas y adolescentes”.

4 “Argentina necesita retomar la senda del desarrollo. Hace falta 1) ordenar la macroeconomía, 2) producir un shock de infraestructura y 3) avanzar en políticas activas para fomentar sectores y regiones específicas”.

5 “Se impone asimismo una reforma tributaria equitativa y una reducción de impuestos distorsivos”.

6 “Continuaremos cuidando los recursos naturales y energéticos, con la nueva oportunidad presentada por los recursos no convencionales y la potencialidad que tienen los recursos tradicionales”.

7 “Impulsaremos el crecimiento de la inversión en investigación y desarrollo (I+D) en relación con el PBI, con especial énfasis en el I+D del sector productivo para generar empleo de mayor calidad y capacidad de innovación”.

8 “Un eje fundamental de trabajo pasará por seguir removiendo los obstáculos para la inversión y el crecimiento de las economías regionales. Estas políticas deben ser generales y automáticas, haciendo hincapié en la reducción de los costos logísticos, la capacitación y la reducción de los costos del empleo, y una fuerte reducción de impuestos a las PYMES”.

9 “El sistema judicial argentino necesita reformas profundas y de largo alcance, pero el punto principal y excluyente es garantizar la independencia judicial, lo que requiere, entre otras cosas, el reequilibrio del Consejo de la Magistratura”.

10 “Nuestros objetivos continuarán siendo, además de reducir las tasas delictivas, recuperar la presencia integral del Estado en todo el territorio, potenciar la prevención social del delito, desarrollar un sistema integral de estadísticas criminales y diseñar e implementar un Sistema Nacional de Inteligencia moderno, democrático y operativo”.