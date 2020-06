Isinbayeba reclama por los atletas que estan limpios de dopaje

La ex doble campeona olímpica rusa Yelena Isinbayeva advirtió hoy que los atletas "limpios" de su país no podrán participar si mañana no se pagan los 4,5 millones de euros de la multa impuesta a Rusia por el World Athletics, a raíz de la causa de "manipulación de controles de dopaje".

"El atletismo ruso está al borde del desastre", aseguró Isinbayeva en una carta a pocas horas de que se cumpla la fecha límite del 1 de julio para que la Federación Rusa de Atletismo pague la mitad de la multa de 9 millones de euros, impuesta por la World Athletics (antes la IAAF) para que sus atletas "limpios" de dopaje puedan competir.

La sanción económica fue impuesta en enero de 2020 después de que se demostrara el encubrimiento de la Federación Rusa de Atletismo en el caso de los controles de dopaje del saltador en alto Danil Lysenko.

La doble campeona olímpica Isinbayeva firmó junto con otros atletas rusos sin antecedentes de dopaje una carta dirigida al presidente Vladimir Putin, advirtiéndole sobre la gravedad de la situación.

La Asociación Mundial Antidopaje (AMA) decidió excluir en diciembre de 2019 a Rusia durante cuatro años de toda competición internacional, lo cual le impedirá participar en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, postergados para 2021 por la pandemia de Coronavirus, y en el Mundial de fútbol Qatar 2022.

La Federación Rusa de Atletismo encubrió el control de Danil Lysenko. Gentileza.

En otra carta, Isinbayeva lanzó un alerta dirigida al presidente de la World Athletics, Sebastian Coe, y al titular del COI (Comité Olímpico Internacional), Thomas Bach.

En esa carta advierte que quedar fuera de las competiciones supondría "una grosera violación de los principios deportivos y de los derechos de los atletas limpios. La federación internacional no tiene derecho a negar la oportunidad a los atletas rusos limpios a que pasen una estricta selección a través de los controles más serios para poder participar en competiciones internacionales, al menos bajo el estatus neutral".