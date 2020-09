Jacobacci superó los 250 casos de COVID y tiene 64 activos

Lejos de aplanarse, la curva epidemiologia por coronavirus se pronuncia cada vez más en Jacobacci, incrementando la preocupación en gran parte de la comunidad y los trabajadores de salud, a los que la situación no les da respiro y que deben desempeñarse en un sistema que está colapsado.

Actualmente la ciudad tiene 64 casos activos y un total de 253, con 183 pacientes curados y 6 personas fallecidas.

En los últimos diez días, el registro superó la barrera del medio centenar y, lejos de disminuir, se incrementa cada día más. Ayer, se confirmaron 12 casos nuevos y 4 pacientes recibieron el alta.

“La situación es angustiante. El hospital está colapsado y mucha gente no se cuida. Pedimos por favor a quienes no lo hacen, que usen el tapabocas, respeten el distanciamiento y no compartan el mate. Necesitamos de la colaboración de todos” señalaron trabajadores de salud.

Actualmente, en el hospital "Dr. Rogelio Cortizo" de Jacobacci hay 8 pacientes internados.

Otros cuatro fueron derivados a San Carlos de Bariloche y uno a General Roca. El resto de los pacientes activos están alojados en un hotel céntrico, en una residencia ferroviaria y en sus domicilios particulares, donde permanecen aislados del resto de sus familiares.