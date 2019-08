Javier Larramendy: ''el tercer juego va a ser totalmente distinto''

Foto: Trico Básquet.

‘‘En el primer partido no habíamos tenido efectividad. En lo personal no tuve una buena noche, pero siempre recibo el apoyo de mis compañeros y estas series son largas. Si no cambiás la cabeza es complicado recuperarse. Olvidamos rápido el primer partido y nos enfocamos’’, declaró Javier Larramendy a ‘‘Río Negro’’.

El perimetral de Cinco Saltos fue el goleador del segundo partido de la final del Integración. El Tricolor superó a Independiente el domingo por 72 a 67, igualó la serie 1 a 1 y mañana disputarán el tercer cotejo en Neuquén.

La parte física es un tema clave en la serie. Independiente llegó a la final tranquilo, descansado, después de eliminar sin demasiado problema a Pérfora, en una serie que podría haber sido mucho más larga pero el Rojo simplificó gracias al buen juego que viene mostrando.

‘‘Sabíamos que el partido iba a ser complicado porque veníamos con un desgaste fisico importante que también incluye la semifinal. Había que tratar de llegar bien al último cuarto, de hecho en el tercero se nos complicó’’, afirmó Larramendy.

‘‘Lo ganamos porque cerramos mejor, entraron pelotas clave y defendimos bien las últimas ofensivas de ellos. Necesitabamos ganar si o si en casa para llegar bien al miércoles. Ahora vamos a tener dos días de descanso, que los necesitamos. Contento por el triunfo’’, comentó Larramendy, surgido de las formativas de Cinco Saltos, y cuyo apellido está ligado a la historia del club.

La serie continuará mañana a las 21:30 en La Caldera, donde se disputará el tercer choque de la final. ‘‘Creo que va a ser un partido totalmente distinto a los dos que pasaron. Vamos a tener más descanso y ellos van a contar con un jugador como Levrino, que le da un plus más al equipo. Ahora a descansar, recuperarnos y llegar lo mejor posible’’, finalizó.