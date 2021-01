Jeep presentó el nuevo Compass Trailhawk

Jeep, la marca identificada con las 7 ranuras en sus parrillas delanteras, continúa ampliando la oferta de su modelo Compass: ahora suma la variante Trailhawk 2.0L TD AT9 4X4.

La marca sinónimo del 4×4 presenta una nueva versión de su multipremiado modelo Compass: el Trailhawk con un motor Turbodiesel Multijet II con caja automática de 9 marchas y el sello distintivo de un auténtico 4×4 que solo la marca puede ofrecer.

La nueva versión es la tope de gama y más radical de la familia Compass en cuanto a capacidades y equipamiento. Fue concebida bajo el sello Jeep Trail Rated, lo que significa que fue diseñada y equipada para cumplir con las mejores capacidades referidas a maniobrabilidad, vadeo, articulación, despeje del suelo y tracción, convirtiéndolo en el vehículo ideal para afrontar condiciones de terreno severas.

Cuenta con equipamiento propio de la aventura: llantas de aleación de 17 pulgadas con cubiertas Pirelli Scorpion ATR, protectores metálicos de carter, caja y tanque de combustible, puesta a punto diferenciada del esquema de suspensión para una mejorada absorción de impactos, paragolpes delantero con ángulo de ataque mejorado, terminaciones generales exteriores y parrilla en gris grafito, espejos laterales color titanium, ganchos de tiro delanteros y trasero, capo con decal y badges Trailhawk y Trail Rated, todos detalles característicos del trim level que también se pueden encontrar en otros modelos Trailhawk.

Su interior, totalmente tapizado en cuero, cuenta con costuras y bordados con el logo Trailhawk, alfombras anti-desborde y terminaciones “Ruby Red” en consola y paneles, característicos de los modelos Trailhawk.

Esta nueva versión cuenta con el motor turbodiésel MultiJet II de 1.956 cc y 16 válvulas SOHC, que eroga 170 CV y un torque máximo de 350 N-m desde las 1.750 rpm, asociado a una transmisión automática de 9 velocidades con convertidor de par.

Su sistema de tracción -Jeep Active Drive Low 4X4- es del tipo integral inteligente con funciones “4WD LOCK”, para bloqueo de ejes, y “4WD LOW” que emula una reductora mecánica tradicional otorgando una reducción final de 20:1, ideal para trepar obstáculos o encarar situaciones de remolque.

El selector de terreno -Jeep Sselec Terrain-, el cerebro del sistema, incorpora un quinto programa exclusivo de las versiones Trailhawk, llamado “Rock”, pensado para las situaciones de off-road difíciles.

Datos 3.502.100 pesos es el valor de venta de la entrada de gama de Compass en el mercado argentino, el Sport 2.4 L AT6 4x2. 170 cv eroga el motor turbodiésel MultiJet II de 1.956 cc y 16 válvulas SOHC y un torque de 350 N-m desde las 1.750 rpm

Este programa combina mapeos de motor, caja de transmisión, gestión de sistemas de seguridad y gestión de diferenciales para entregar el máximo par a cada rueda para superar cualquier obstáculo que se interponga en el camino.

Seguridad

Al igual que el resto de la familia Compass, cuenta con una completa dotación en materia de seguridad. Incorpora de serie las últimas herramientas en tecnología de asistencia a la conducción, alerta de tráfico cruzado y detector de punto ciego, sistema de luces bajas automáticas, control crucero adaptativo con función Stop & Go, asistente de frenado pre-colisión y el alerta de cambio involuntario de carril conforman el set.

Colores disponibles

La paleta de colores disponible se compone de 8 variantes, en tonos pastel y metalizado, combinado con techo negro únicamente.

Los precios sugeridos al público son los siguientes (no incluyen gastos de ningún tipo):

• Sport 2.4L AT6 4X2: $ 3.502.100

• Longitude 2.4L AT6 4X2: $ 4.036.500

• Limited Plus 2.4L AT9 4X4: $ 4.887.600

• Limited Plus 2.0L TD AT9 4X4: $ 4.999.500

• Trailhawk 2.0L TD AT9 4×4: $ 4.999.500