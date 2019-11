Jimena Barón trae “La cobra” a la región

Siempre quiso ser cantante, desde chica fue su sueño más claro y, hasta hace poco, era una deuda pendiente que tenía con ella misma. Es que la vida y el destino hizo que primero sea reconocida por su labor actoral para recién en 2017 saltar a la fama por sus canciones.

Jimena Barón, J Mena, decidió, en 2017, “intentar cantar”. Sus expectativas eran bajas, ella sólo quería probar. La realidad le dio una cachetada y se transformó en el fenómeno que es hoy con el que agota teatros, gana premios y lidera rankings.

“La tonta” salió y se viralizó rápidamente. Ese primer single, lanzado en “El bailando por un sueño”, lideró el ranking del top 30 de canciones de artistas argentinos más escuchadas en Spotify con 3 millones de reproducciones.

Pero lo que vendría después con “La cobra” , el single de su más reciente disco sería aún más grande. Claro que para ese entonces, ella sabía o podía esperar algo de lo que pasó. Antes de lanzarlo, Jimena sabía que en sus manos tenía una carta fuerte, un ancho de espada.

Y así fue. La placa se transformó rápidamente en disco de platino y ya superó las 100 millones de reproducciones. Además, “La cobra”, tanto disco como single , fueron premiados “Platino Digital”.

Pero no sólo “La cobra” fue un éxito rotundo. Sus otros temas como “Quien empezó”, “Se acabó”, “Dos corazones” y su más reciente video “Ya quisieran”, han revolucionado todas las plataformas digitales sumando millones de reproducciones a horas de ser lanzados.

Y a este gran listado de logros, se suman los casi 10 estadios agotados en menos de tres meses y el haberse alzado con el premio MTV EMA 2019 en la categoría Mejor Artista Latinoamérica Sur.

En menos de dos años, J Mena se consagró como una de las artistas más importantes de la escena nacional. “Estoy feliz, obviamente. A veces uno no llega a reaccionar porque nosotros siempre estamos laburando para adelante, con muchas cosas para adelante, entonces es como que vamos desfasados. Es como que sale algo, la gente se engancha, lo baila, lo canta y nosotros ya tenemos cosas muy adelantadas. Entonces, a veces, es difícil frenar y sentir, o tratar de vibrar lo que vibra la gente en el momento”, reflexionó la cantante en diálogo telefónico con “Río Negro”.

Y recalcó: “Estamos contentos, con mucho trabajo, con muchos proyectos, con muchas canciones nuevas, con un show que ya no es el mismo de cuando arrancamos en agosto, porque van saliendo canciones y el show se va modificando”.

Ese show de La Cobra Tour es el que traerá, a Cipolletti, este jueves. “Es un show con mucho power, mucha energía, quedan todos muy contentos cuando se van, que es la idea. Estamos con muchas ganas, girando todos los fines de semana, estamos todos muy orgullosos, honestamente, del show”, adelantó al artista sobre lo que podrán disfrutar los valletanos.

Tras su paso por la región, Barón seguirá con su tour hasta el 29 de mayo, cuando lo cierre en el Estadio Luna Park. Pero allí no termina la agenda. Es que ya fue confirmada como una de las artistas que integrará la grilla del Lollapalooza 2020.

Sin embargo, ella prefiere vivir, casi, el día a día. “Las verdad que nunca imagino tanto tiempo para adelante, para mi mayo que es el Luna Park del año que viene ya es dentro de un montón de tiempo. Nunca fui de pensar tan para adelante, porque es un poco mi manera de vivir, que me sorprenda la vida y que suceda lo que tenga que suceder”, contó Jimena tras ser consultada cómo se imagina en cinco años más.

“Obvio que me imagino con un hijo hermoso, más grande y disfrutando, creo que ese también es el desafío, con esta vida y esta vorágine poder también frenar a disfrutar. Me encantaría seguir cantando”, agregó.

Con la bandera del feminismo en alto

No es una novedad que Jimena Barón es una de las tantas artistas que defienden la lucha feminista. Es que para ella además de ser una elección es una suerte de responsabilidad moral.

“Yo no creo que tenga un rol especial -en la lucha feminista-, porque no creo que sea una persona en especial en comparación con ninguna otra. Pero creo que como tengo mucha llegada, tengo una cantidad de seguidores, de gente, de niños y niñas, mujeres que me miran y me escuchan, es un tema de responsabilidad”, señaló la artista.

Y agregó: “Siento que no existe la chance de no hacerme cargo de eso. Más allá que tengo todo el derecho de usarlo para lo que yo quiera, mostrar el culo, mostrar mi hijo o una receta, lo que sea, no puedo no usarlo para algo tan importante como la lucha de las mujeres, en este momento del mundo”.

“Yo creo que debería ser una responsabilidad para todas las artistas, obviamente no juzgo a quien decida no hacerse cargo de izar la bandera, pero creo que es tan importante que deberíamos todas hacernos responsables”, cerró Jimena sobre el tema.

Lo que hay que saber sobre el show

¿Cuándo?: El jueves, a las 21:30

¿Dónde?: En Kimika (Ruta 22, Km. 1216)

¿Dónde se consiguen las entradas?: En la juguetería de avenida Argentina y Alberdi (Neuquén), en Roca 101 (Cipolletti), o a través de https://portal.autoentrada.com.

¿Cuánto cuestan?: 1050 pesos, más 155 pesos del cargo de servicio de la ticketera.