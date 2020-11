Juan Burton lanzó “El mundo de los hilos”

A pesar del aislamiento la música está en el aire en Neuquén, y los artistas siguen creando y buscan la manera de que sus producciones lleguen al público. Es el caso de Juan Burton, quien con Las Hormigas -el trío que también integran Chemi Eymann y Nicolás Cocco- lanzó “El mundo de los hilos”, un disco con tiene once canciones en el que colaboraron otros artistas, músicos y técnicos.

Juan en 2017 editó su primera placa solista “Canciones de bolsillo”, enseguida comenzó a trabajar en un nuevo proyecto en el que amplió la propuesta al formar un trío crecer en formas y en lo instrumental.

Así nació “El mundo de los hilos”, su segundo disco, en el que compartió el rol de productor artístico con el guitarrista Manuel González.

El álbum se grabó en el Alto Valle entre octubre y diciembre de 2019 en los estudios Palillo Records de Plottier y Sonar de Neuquén. Se mezcló en febrero de 2020 en Cipolletti con Mauricio Espinoza.

Para llegar al público “El mundo de los hilos” contó con un subsidio el Instituto Nacional de Música (Inamu) para la replicación del disco que ya está en venta (ver aparte).

Comprometido con la producción independiente Burton dialogó con RÍONEGRO sobre el disco y su experiencia musical.

P- ¿Con qué estrategia encaran el lanzamiento de este disco justo en pandemia?

R- La idea es que la pandemia no nos detenga, teníamos el disco listo para enviar a fábrica en marzo y en todo este tiempo fuimos haciendo cosas para lograr editarlo. En esta época extraña tuvimos tiempo de pensar qué podíamos hacer con el disco, con la música grabada: así fuimos llegando a la idea de convocar artistas visuales para darle soporte a algunas canciones y pudimos afinar el lápiz en lo que se refiere al arte de tapa. Hicimos tres videos con tres canciones del disco, dos animaciones y una filmación a cargo de Sinestesia Audiovisuales en plena grabación del disco en Palillo Records. Las animaciones estuvieron a cargo de artistas locales: una que hizo Agustina Moyano y Loana Ferrero (“Río turbio”), y la otra por Martín Mellado y Ema Díaz (“Jardines en el aire”). Estamos trabajando en una animación más con Pomelo Audiovisuales de San Martín de los Andes. El impulso es seguir produciendo material y difundiendo la música haciéndola dialogar con otros lenguajes.

P- ¿Cuál es el hilo conductor de estas once canciones?

R- El concepto del disco es pensar en las redes que se tejen entre las personas, y también en la idea de que todo lo que hacemos está influenciado de una u otra manera por el entorno (social, artístico). Estas canciones son de diferentes momentos, contextos, pero siempre tejiendo algo entre el adentro y el afuera, eso es lo que las enlaza.

P- ¿Cómo es el vínculo entre ustedes y luego con los artistas que fueron invitados a participar del disco?

R- El trío que formamos con Chemi y Nico es sólido, hay mucho cariño y musicalmente fuimos afianzando el sonido y el ensamble. Los arreglos de las canciones son cada vez más personalizados y a los tres nos gusta jugar con la música y creo que eso es lo que fuimos haciendo mientras construíamos el repertorio del disco. Con los artistas que fuimos invitando es eso, invitarlos a jugar con nosotros a músicas que pedían esas sonoridades. La participación de Cano Becerra, Ana Herrera, Pablo Pena, Lara Muñoz, Manuel González, Celia Eymann y Gabriela Centeno, se dio naturalmente, además de ya conocernos de antemano por compartir otros proyectos o transitar por espacios similares.

P- ¿Podemos pensar al subsidio de Inamu como un premio, de alguna manera?

R- Más que como un premio tendríamos que pensar que es un recurso que se redistribuye federalmente, gracias a las luchas de los músicos y músicas y de la creación de la Ley Nacional de la Música. Esto permitió que exista el Instituto Nacional de la Música, que entiendo está destinado a fomentar y facilitar producciones de todo el país. A nosotros nos otorgaron un vale por la replicación de una determinada cantidad de discos, lo que nos ayuda enormemente a poder llevar la música a un soporte físico y tener el disco tangible. No digo premio porque no hay concurso, ni competencia, lo cual es genial para las cuestiones artísticas ya que en vez de propiciar un formato competitivo y de mercado llega a múltiples proyectos que de otra manera no se darían a conocer.

P- ¿A qué le cantan?

R- Le cantamos a las cosas, a la gente y al juego, a las cosas que existen y las que no. Creo que es fundamental que nos atraiga a nosotros tocar estas canciones, nos tiene que divertir y generar ganas de hacerlas, de buscarlas. Por eso pienso en el juego, un juego serio, pero juego al fin.

P- Como artistas populares que son, la autogestión resulta su fuerte. ¿Es así?

R- Si, la autogestión para poder tomar decisiones en cuanto a lo que hacemos, cómo y para qué lo hacemos. La música popular tiene muchas aristas y recovecos, nosotros nos encontramos por allí, buscando y mezclando lo que hemos aprendido y lo que queremos decir. A veces cuesta conseguir los recursos, sobre todo, pero apostamos a que la colaboración y el apoyo de la gente funcione.

Ficha técnica

Título: “El mundo de los hilos”

Producción artística: Manuel González y Juan Burton.

Producción fonográfica: Juan Burton.

Autor, compositor y arreglos de todas las canciones: Juan Burton, excepto letra “Caigo”, de Pablo Cazayous.

Arte de tapa: María Victoria Sosa.

Diseño gráfico: Mariana Willhuber.

Fotografía: Sinestesia Audiovisuales.

Grabado: entre octubre y diciembre del año 2019.

Todos los temas excepto “La idea” fueron grabados en Palillo Records, Plottier, Neuquén, técnicos: Pablo Venegas y Rigo Quesada. “La Idea” fue grabado en Sonar, Neuquén capital, técnico Mauricio “Maca” Espinoza.

Mezcla: Mauricio “Maca” Espinoza y Juan Burton.

Masterizacón: Estudio Prisma por Mariano Cuello.

Juan Burton y las Hormigas: Juan Burton (voz, guitarra y caja), Chemi Eymann (flauta traversa, voz y coros), Nicolás Cocco (percusión)

Artistas invitados: Celia Eymann y Gabriela Centeno (coros), Manuel González (guitarra), Lara Muñoz (guitarra), Ana Herrera, Cano Becerra y Pablo Pena (flauta traversa).

Cómo conseguir los discos



“El mundo de los hilos” se vende a 500 pesos, mientras que “El mundo de los hilos” y “Canciones de bolsillo” pueden comprar juntos a 700 pesos. En ambos casos enviarán al comprador un enlace de descarga de “El mundo de los hilos” en formato MP3. Para adquirirlo consultar a Juan Burton a través de su página de Facebook, Instagram @juanburtonet, al correo electrónico juanburton6@gmail.com o llamar al 2994292165.