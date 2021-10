Juana Viale cruzó a Wanda Nara: “¿Qué hacía ella antes de Maxi López?”

En La noche de Mirtha, Juana Viale hizo referencia a la polémica de la semana: la crisis entre Wanda Nara y Mauro Icardi que incluye a Eugenia "La China" Suárez.

Mientras la investigadora Adriana Amado ingresaba al estudio, le pidió a Viale abordar el tema. "Hablemos de Nara también por favor, basta de tanta política”, expresó Amado. Acto seguido Viale quiso saber en qué lugar de la “grieta” estaba la docente: “¿Wanda o la China?”. La invitada respondió que apoya “totalmente” a la esposa de Icardi.

Allí, la conductora replicó: “¿Sos fan de Wanda?”, y Amado la sorprendió al responder: “Yo le sigo la carrera ella desde antes de Maxi López”.

Fue ahí cuando Juanita lanzó: “¿Qué hacía Wanda Nara antes de Maxi López?”. Frente a esto, la panelista apuntó: “Intentaba ser famosa”.

“Ah”, disparó Viale y luego remarcó: “Vamos a hablar de Wanda, de La China, de Icardi que es un gran… futbolista. No me salía, pero bueno, ahora no va a ni entrenar porque anda mal "del corazón", pobre. Sí, pobrecito”.

“Me fui de eje…. volvé, Juana. No opines”, consideró la conductora. Vale recordar que La China Suárez, envuelta en el Wandagate, fue pareja de su hermano Nacho Viale en 2010.