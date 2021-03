Jubilaciones: otra vez relato

Teniendo en cuenta la liquidación del mes de marzo de 2021 otra vez nos robaron con el aumento. En un año con la fórmula del gobierno nos aumentaron 29%, cuando con la fórmula del gobierno de Macri, hubiera sido de un 36%. Una vez más nos recortaron el aumento en un 7%, aunque todavía estamos esperando el 20% prometido en campaña, que nunca llegó.

Ahora, otra vez quieren tentar a los jubilados con espejitos de colores, incrementando el mínimo imponible de ganancias a $150.000, con lo cual un montón de jubilados dejaríamos de pagar el mencionado impuesto. En realidad, lo que busca el Gobierno es captar los votos de los jubilados, que seguramente ha perdido ante el incumplimiento de promesas de campaña.

¿Por qué digo esto? Porque los jubilados nunca deberíamos pagar impuesto a las ganancias. Como mencioné en notas anteriores, las jubilaciones y pensiones no son ganancias, son la devolución de nuestros aportes durante un montón de años de trabajo, salvo aquellas otorgadas por Cristina a personas que nunca aportaron un peso y que estamos pagando con nuestros fondos aportados.

Por eso, no nos dejemos engañar,. Han pasado varios gobiernos y ninguno hizo lo que sería justo, que es sacar el impuesto a las ganancias a jubilaciones y pensiones para siempre.

Por eso, no nos tenemos que olvidar en el mes de octubre 2021: no votemos el relato que sólo hace promesas que después no cumple, sino que golpea una y otra vez a los jubilados y pensionados. No dejemos que nos engañen y volvamos a caer. El mínimo no imponible del impuesto se ajusta una vez por año, con lo cual en junio o julio 2021, volveremos a pagar ganancias.

Somos millones de jubilados que con el voto en octubre 2021 podemos cambiar este poder autocrático, que usa y les pega a los jubilados y pensionados constantemente y que se vale de los fondos de la Anses para el clientelismo político con planes y subsidios, en lugar de fomentar políticas económicas, bajar el gasto público, que promuevan las inversiones y generen puestos de trabajo y dejar de tener a los pobres de este país como rehenes político

Roberto Rubio

DNI 10.133.491



Neuquén