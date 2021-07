Julián Weich evoluciona favorablemente y fue trasladado a terapia intermedia

A dos semanas de haber contraído Covid-19, Julián Weich evolucionada favorablemente y dejó terapia intensiva. "Ayer hicimos una prueba a ver cuanto podía tolerar sin la cánula de alto flujo. Le pusimos una máscara con reservorio y toleró muy bien. Esa tolerancia, que no aumento la frecuencia respiratoria ni le cayó la saturación, hizo que decidimos pasarlo a terapia intermedia", informó el doctor Mario Fitz Maurice en el parte médico que da cada día en "Otra vez juntos", por La Uno.

Asimismo, esta mañana le realizaron una prueba con bigotera y la tolero muy bien, pero se espera que durante todo el día esté asistido con la máscara con reservorio. "Estamos desandando el camino, hay que hacerlo de forma prudente. Cada paciente es distinto y tenemos que probar las distintas opciones", agregó. Y agregó: "Anímicamente él esta muy bien siempre, nunca se le fue el ánimo".

El conductor había pasado al sector de cuidados intensivos durante el último fin de semana porque tenía un mayor requerimiento de oxígeno. "Está recibiendo todo lo que está demostrado en el evidencia médica para este tipo de casos", señaló Fitz Maurice y´remarcó: "el pronóstico es reservado porque necesitamos evaluar algunos parámetros más de su estabilización".

Pero luego de 48 horas de estabilidad y tras descartar lesiones en el corazón y en el sistema circulatorio, el equipo médico del Instituto de Diagnóstico y Tratamiento comenzó a realizarle distintas pruebas a Julián para analizar su evolución y evaluar la mejor forma de proceder.

Mas allá de la tarea de los médicos, en todo momento estuvieron presentes los deseos de apoyo y cariño del público de Weich. "Tengo millones y millones de mensajes que no le puedo transmitir y que creo que la gente se los va a poder dar en algún momento personalmente o en la radio. No me quiero adelantar, tenemos que pensar en el día a día. No es para hacerme el misterioso, pero después de 30 años y habiendo visto la evolución de los pacientes con este virus tengo que ser prudente. Tenemos que pensar que está internado", explicó el doctor y manifestó su deseo de que pronto su paciente pueda volver a la radio.