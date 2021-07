Julián Weich sigue en terapia intensiva, estable y de buen ánimo

Tras ser trasladado al sector de terapia intensiva del Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento por complicaciones en su cuadro de Covid-19, Julián Weich continúa estable y de buen ánimo. "Un día ganado es un día a favor de Julián. Ganamos otras 24 horas", declaró el doctor Mario Fitz Maurice en "Otra vez juntos", en La Uno y explicó que al conductor le realizaron un ecocardiograma y un doppler venoso con el que se aseguraron que no tiene lesiones en el corazón ni el sistema circulatorio.

A nivel respiratorio, "sigue estable, con la cánula de alto flujo de oxígeno, requiriendo la misma concentración de oxígeno que ayer". Además, el doctor explicó que deberán observarlo durante las próximas horas y si sigue como hasta hora, podrán trabajar con los kinesiólogos de la institución para bajar los niveles de oxígeno que está recibiendo y evaluar cómo funcionan sus pulmones.

Por otra parte, subrayó que a pesar de que las noticias son positivas porque hace tres días que no tiene fiebre, "nadie se queda en terapia intensiva si no lo necesita" y por eso deben manejarse con prudencia. "No aparecen nuevas complicaciones y eso nos pone contentos", manifestó.

Además, destacó que Julián mantiene el buen humor y aunque está "inquieto" por todo lo que implica estar internado y aislado, se siente mejor. "Cada vez que entro me sonríe, le pregunto si está bien y me dice que sí. Nunca dice que se siente mal, nota una evolución favorable desde su sintomatología", explicó.

Y añadió: "Nosotros medimos parámetros, lo que el dice es algo subjetivo, pero lo tenemos que tener en cuenta. Está yendo de la mano lo que él dice que mejora con los parámetros que observamos".

Por último, destacó que solo da un parte médico en el ciclo que conduce Weich con Maby Wells por decisión de la familia del conductor. "Ahora hay que empezar a hacer esta tarea artesanal de la medicina y si bien tenemos protocolos y evidencia, porque está recibiendo todas las drogas que están demostradas que funcionan en los casos de Covid-19 graves a severos", concluyó Fitz Maurice.