Más de 500 familias del Alto Valle y la Cordillera accederán al gas natural

La obra se financiará con fondos de las regalías hidrocarburíferas. Foto: gobierno de Río Negro.

Un total de 501 hogares de distintas localidades de Río Negro –Allen, Chichinales, El Bolsón y Pilcaniyeu– accederán al gas natural se incorporarán en los próximos meses a la red de gas, a partir de nuevas obras financiadas por la Provincia a través del programa Gas Rionegrino.

La ampliación del servicio fue aprobada por la Comisión de Fondos de Obras de Gas de la Legislatura provincial, que autorizó el uso de recursos provenientes de regalías hidrocarburíferas para ejecutar los trabajos en diferentes puntos del territorio.

En Allen, las obras se concentrarán en los barrios Bagliani y Guerrico, donde se prevé alcanzar a 166 viviendas en total, distribuidas en dos intervenciones que beneficiarán a 54 y 112 hogares respectivamente.

Por su parte, en Chichinales se continuará con la extensión de la red en el barrio Otto Krause, lo que permitirá sumar 210 nuevas conexiones domiciliarias.

En El Bolsón, el proyecto contempla avanzar con la segunda etapa de la red de gas en el barrio Luján y la zona de la Ruta 40, alcanzando a 80 familias. En tanto, en Pilcaniyeu, las obras aprobadas permitirán llevar el servicio a 45 hogares.

En Río Negro se ejecutan trabajos que beneficiarán a más de 6.377 familias

Durante el tratamiento del financiamiento, el subsecretario de Infraestructura de Río Negro, Daniel Bengochea expuso sobre el avance de las obras en la provincia, indicando que actualmente se ejecutan trabajos en 24 localidades que permitirán ampliar el acceso al gas natural a un total de 6.377 familias.

El funcionario también se refirió a la situación en la Región Sur, donde las ampliaciones están vinculadas al desarrollo del gasoducto provincial.

«Cuando finalicemos próximamente con los trabajos en Ramos Mexía y Maquinchao, vamos tener entre cerca del 100% de cobertura del servicio; mientras que los Menucos ya tiene el 100% de la población con gas natural y finalizados los trabajos en Sierra Colorada llegaremos al 95% de la población«, precisó Bengochea.