El riesgo país se aproxima a los 600 puntos, en su octava subida consecutiva: qué pasa con las acciones en Wall Street

Los mercados operan con cautela en medio de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán por la guerra en Medio Oriente y el estrecho de ormuz. En el país, los bonos soberanos lograron recortar fuertes bajas, pero el riesgo país se mantiene al alza por octava jornada consecutiva.

Según el último recorte de Rava Bursatil a las 15:30, el índice del J.P Morgan avanzó 0,70% en el día y se encuentra entre los 586 puntos básicos. El mismo había alcanzado los 593 puntos: según Ámbito Financiero, los títulos argentinos retroceden hasta 1,2%, liderados por Globales 2029.

Qué pasa con el Merval y los ADRs argentinos este martes 28

Con respecto a la bolsa porteña, el S&P Merval avanzó 0,1% y llega a los 2.868.188,91 puntos. En dólares, subió 1% hasta los 1901,91 puntos.

Mientras tanto, las pantallas de Wall Street los ADR’S argentinos muestran mayoritariamente subas, encabezados por BBVA (2,3%), Loma Negra (+1,9%), YPF (+1,7%) y Central Puerto (+1,3%). Solo cuatro acciones se encuentran a la baja: Mercado Libre (-2,8%), Globant (-2,5%), Irsa (-1,2%) y Telecom (-0,5%).