Juliana López May ultima detalles en la previa del Festival Yo Como en la bodega Humberto Canale

La chef y emprendedora Juliana López May es hoy una de las referentes más necesarias de la gastronomía argentina. La comida rica, saludable y sencilla es su lema y “¡Cocinar con el corazón!” su espíritu.

Siempre aclara: “los cocineros 100% saludables suelen ser muy estrictos; en cambio yo -y mi cocina, por ende- me permito comer de todo... chocolate, golosinas… Hay que saber elegir y darse permisos: eso es lo saludable para mi”.

Juliana define a su cocina como "natural, simple, rica y bien hecha". Las verduras y las frutas son su base: de ahí en más, toda la creatividad en la cocina.

A escasos días de su llegada al Alto Valle de Río Negro y Neuquén para participar el 16 y 17 de noviembre próximo en el Festival Yo Como a realizarse en la bodega Humberto Canale, Juliana habló con “Río Negro”. “Encuentros de este tipo me encantan, me permiten relacionarme cara a cara con los que ya me conocen y con aquellos que recién se acercan a mi cocina”, afirma al referirse al evento organizado por dos empresas centenarias de la región, editorial RIO NEGRO y bodega Humberto Canale.

"Viajo seguido a la Patagonia, dos o tres veces por año. Hace muy poco estuve cocinando en el restaurante La Toscana de Mauricio Couly, a quien admiro muchísimo y tiene unos quesos increíbles, que son uno de los mejores productos de Neuquén", comenta de entrada.

Una tarta de pera bien especial: una de sus debilidades. "Siempre la hago".

"Estoy con muchas ganas y una expectativa enorme de ver de qué se trata, conocer productores. Mi idea es que mi clase incluya principalmente productos locales", agrega.

"Me encanta la amplitud de productos que se puede encontrar en la región, desde se la producción de frutas especiales - frambuesas, frutillas, grosellas, cerezas, guindas, arándanos, para la elaboración de dulces y conservas- a los frutales del Alto Valle de Río Negro y Neuquén como son las manzanas y las peras, sobre las márgenes de ambos ríos", sostiene.

"Será también un gran placer visitar la bodega Humberto Canale, que aún no conozco", afirma al referirse al lugar donde se realizará el Festival Yo Como el 16 y 17 de noviembre de este año.

Cubos de zapallo para una ensalada. "Tenemos una buena cocina pero todavía falta", apunta la cocinera. Hay gente que todavía come carne de modo muy seguido, advierte: "por ello hay que explicar cuáles son las alternativas, alimentar el imaginario... dar herramientas para incorporar una alimentación más amplia".

- ¿Cómo definirías ahora a tu cocina?

Ser saludable es solo una de las características. Hago cocina de producto, trato de buscar siempre la mejor materia prima y respeto su estacionalidad. Me encanta la cocina italiana, pero trato de que sea más honesta, de rescatar recetas heredadas, darle valor al linaje a la historia. ¡Cocinar con el corazón!

Trato de ser muy honesta y real con lo que transmito. Hago y muestro lo que consumo. Prefiero bajar a las fuentes y no elijo tanto lo gourmet y lo sofisticado.En mi casa, el aroma de la cocina te enseñaba en qué estación del año estabas. Según sintieras el olor a las cerezas, las ciruelas o los alcauciles, sabías que había llegado la primavera. La estación te da un montón de cosas a las que uno a veces no les presta atención. No por nada los cítricos se dan en invierno, así como las verduras de hoja o el brócoli. Si nosotros nos guiáramos intuitivamente habría un montón de resultados a la vista. Siempre me gustaron mucho las frutas y las verduras la calidad del producto era lo más importante

Con su madre en la cocina. "De ella y de mi abuela recibió el legado del arte de amar lo culinario. En casa el aroma de la cocina nos advertía en qué estación del año estábamos". Y resalta Juliana: "De cuatro hermanos, dos decidimos ser cocineros profesionales".

La cocina es un disfrute, pero para mí habla de raíces, respeto, del disfrutar y aprender a comer. Hay que trabajar para que la cocina vuelva a ser un lugar de reunión, se charle, se mezclen emociones y se aprenda a comer. La cocina tiene que volver a ser algo importante. Hay que volver realmente a reunirse en las casas; no importa si lo que se come es una ensalada o una pasta, no es ése el problema. Hay que volver a cocinar

-¿Qué productos no debieran faltar nunca en nuestra alimentación?

Es muy difícil que los chicos incorporen ingredientes si nosotros no los comemos. Si nosotros no damos el ejemplo, ellos no van a comer ensaladas. Es necesario educar para que se baje el consumo de harinas, azúcar, todos los refinados y productos con gran cantidad de aditivos y conservantes.

Recomiendo comer productos de estación. No querer consumir fruta fuera de estación, no tener caprichos. Todas las mañanas desayuno frutas con yogur natural y granola. Lo mejor es comer fruta con un cereal, algunas semillas.

A los 19 años hizo la primera pasantía de su vida en la cocina de Francis Mallmann, en José Ignacio, Uruguay. Desde ese momento trabajó siete años intensos con él. "Es mi maestro", repite siempre, con agradecimiento y felicidad.

Que en tu mesa haya dos o tres verduras, no importa si los chicos no las comen al principio. Me acuerdo de las mesas en mi casa, donde siempre había algo de proteínas y vegetales. Cuando quiero que mi hijo consuma verduras hago un licuado y le pongo un poco de apio, una zanahoria, algo que no le cambie el sabor. Siempre hay chauchas, ensaladas, algún puré. Hago puré de calabaza, con poca papa. La idea es hacer comidas que sean ricas, que las quieras comer vos.

- Tus expectativas con respecto al Festival Yo Como, en Roca

Es una buena manera de retroalimentarse. Eso tiene mucho valor. Es muy necesario hoy en día estar en contacto con otros colegas, armar movidas donde todo se integre y lograr nuevas experiencias.

Juliana es una esteta 100%. Los mix de vajillas clásicas y modernas son una marca de su quehacer gastronómico.

Hay que salir, a moverse más que quedarse quietos en una cocina. Por eso este evento es ideal primero para seguir atrayendo turismo a la región, pero también para nosotros que podemos conocer más nuestro país, disfrutar de la geografía y cocinar con otras personas. Mostrar la nobleza de productos y los maravillosos productores de la región.

Participar en este tipo de experiencias y eventos es una de las cosas que más disfruto. Hacer pequeños viajes, mostrar la cocina y mucho más si puedo hacerlo en familia, porque voy con mi marido y mis hijos. Es muy lindo poder mostrarles de qué se trata mi trabajo, poder instruirlos.

Me encanta poder disfrutar lo local, lo auténtico. Y en el sur hay de todo, no solo la comida; me gusta el aire libre, caminar, esquiar, y siempre me quedo con ganas de conocer más

"Que los chicos también consuman verduras, frutas, licuados, waffles libres de gluten, milanesas de soja, pollos de campo... nada de gaseosas, por supuesto. "Ser lo más creativo posible con ellos y no dejar nunca de insistir y ofrecer. A la larga o la corta les gustarán los platos frescos y naturales", recomienda Juliana.

- ¿En qué andás por estos días?

¡Estoy con muchos proyectos importantes para el 2020, que hace mucho tengo ganas de hacer! ¡¡¡Que me tiene pensadora!!! Y algo emotiva también.

Tiene su proceso y su tiempo y los vendo trabajando hace tiempo. En algunos casos será un “volver”.

Además estoy por lanzar una nueva línea de vajilla para Navidad.

En 2020, además, continuaré con los viajes con “mis viajeras” tanto a Italia y en octubre a u nuevo destino…que me vienen pidiendo hace mucho y lo haremos realidad.

"Me encanta conocer viñedos y bodegas. Ansío que llegue el día para recorrer el establecimiento Humberto Canale, en Río Negro".

Pero antes, en días más, les digo que los esperos a todos en Roca, en el Festival Yo Como. Ansío conocerlos a todos por allí.

