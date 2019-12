Juntos dice que no hay "vendetta" contra los jueces electorales

El oficialismo salió a quitarle el traje de “vendetta” al proyecto de ley que sacará el fuero electoral de las manos de los jueces que negaron este año la re-reelección del exgobernador, Alberto Weretilneck.

“No tiene nada que ver con eso. Es un proyecto que se venía trabajando con bastante tiempo de anticipación”, sostuvo el presidente del bloque de Juntos, Facundo López, en diálogo con RÍO NEGRO.

Fuentes judiciales consultadas hoy confirmaron que en los Tribunales provinciales de Viedma conocían sobre la existencia de una iniciativa para crear un juzgado con competencia exclusiva en materia electoral. Lo que también se resaltó es que nadie pensaba que el gobierno buscaría aprobarla esta semana, en sesiones extraordinarias, cuando no existe ninguna premura aparente.

Esa celeridad para despojar de la competencia electoral a la Cámara Civil integrada por los jueces Sandra Filipuzzi, María Luján Ignazi y Ariel Gallinger fue la que alimentó la suspicacia sobre una eventual represalia para los magistrados.

El tribunal rechazó en marzo pasado la candidatura de Weretilneck para un nuevo mandato, fallo que luego fue revertido por el Superior Tribunal de Justicia. La postura inicial quedó finalmente ratificada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con la sentencia que clausuró definitivamente la aspiración del entonces gobernador de buscar un tercer mandato consecutivo.

El titular de la bancada oficialista insistió esta mañana en la ausencia de animosidad y dijo que el proyecto se presentó ahora porque “si lo usábamos antes de las elecciones provinciales iban a decir que queríamos poner un juez para que resolviera las cuestiones electorales de ese momento”.

“Lo que estamos haciendo es generar la estructura jurisdiccional que corresponde. La misma Cámara Civil nos hizo un doble planteo, primero desde lo económico porque consideran que tienen más trabajo que el resto de las cámaras civiles de la provincia. Y segundo desde lo funcional, porque ese mayor cúmulo de tareas”, argumentó López.

Entre las fuentes judiciales consultadas por RÍO NEGRO, un funcionario indicó que el aspecto salarial es real, pero advirtió también que existe un fallo reciente de la Cámara Laboral que reconoció un plus salarial para los jueces Filipuzzi, Ignaci y Gallinger por estar a cargo del fuero electoral. Esa sentencia todavía no está firme, por lo tanto los magistrados no percibieron ninguna suma extra hasta el momento, se aclaró.

También trascendió que el reclamo formal y la posterior resolución del fuero laboral generaron polémica dentro del propio Poder Judicial, ya que los tres jueces sabían al momento de concursar que entre sus futuras funciones se encontraban los asuntos electorales.

López confirmó en el diálogo con el programa radial de RÍO NEGRO que los jueces del STJ estaban al tanto del proyecto porque “siempre fue característica de nuestro gobierno el diálogo”.

“Lo que estamos tratando es de armar un juzgado electoral que tenga especificidad y no hay más que eso”, enfatizó.

Y buscando descomprimir, recordó que la sesión de este jueves recién significará la primera vuelta para el proyecto. “Puede ser que llegue al recinto (en segunda vuelta) como que no. También se pueden ampliar las consultas”, concluyó.

.

Todas las decisiones concentradas en una sola persona

El proyecto que analizará este jueves la Legislatura prevé la creación de un juzgado con competencia exclusiva en materia electoral, que estará a cargo de una sola persona, a diferencia de la actual composición.

“Hemos estado trabajando con asesores que tienen experiencia. La estructura ya está funcionando, lo que hay que hacer es poner alguien que la conduzca”, explicó el legislador López.

Más allá de esas palabras, en Tribunales hay dudas sobre la integración del organismo. “Es cierto que está la estructura, pero actualmente la Secretaría Electoral es una secretaría de Cámara. Y el proyecto de ley prevé una secretaría de juzgado de primera instancia”, advirtió un funcionario.

López también precisó un dato que revela el poder que concentrará el futuro juez o jueza electoral, ya que el organismo también funcionará como instancia de apelación ante resoluciones de las juntas electorales municipales.