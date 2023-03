Absolvieron a la tía acusada de abusar sexualmente de su sobrina durante diez años en Regina

El caso de «abuso sexual infantil y corrupción de menores» por el que Erna Vidal Sandoval, una mujer de Regina, fue acusada de someter a su sobrina durante diez años desde los cinco hasta los 15 años, llegó a juicio y este mediodía terminó en la Ciudad Judicial de Roca con la absolución de la imputada.

La chica tiene 28 años y es de Regina. Había denunciado penalmente abusos por parte a esta mujer quien era su tía política. Lo hizo hace un poco más de dos años, pero los hechos denunciados habían ocurrido sistemáticamente durante una década, mientras la mujer la cuidaba de la nena en horas laborales de la madre.

Según explicaron fuentes judiciales, el fundamento del tribunal fue la «prescripción de la acción penal», ya que los jueces verificaron que cuando se dio el primer paso de la investigación ya estaba vencida la acción teniendo en cuenta las normativas vigentes en el Código Penal del momento en el que ocurrieron los hechos. Esto no significa que los hechos no existieron o que la mujer no los cometió, sino que ya había caducado el plazo legal para investigarlos.

«Corresponde absolver a la imputada por prescripción de la acción penal, ello sin perjuicio de la existencia o no de los hechos investigados como así también de la responsabilidad penal que pudo haber tenido en los mismos». Alejandro Pellizzón, juez de juicio, hizo la lectura del veredicto

El tribunal que juzgó el caso está compuesto por los jueces Laura Pérez, Fernando Sánchez Freytes e Alejandro Pellizzón. Basados en el artículo 63 del Código Procesal Penal según la Ley 25.087 de 1999 que regía al momento de los sucesos denunciados, la acción prescribió porque pasaron más de doce años desde el día en que se cometió el último hecho hasta el momento en que se presentó el primer pedido de formulación de cargos. En este caso, la prescripción se computa desde la medianoche del día que se cometió el acto, como punto de partida del período a analizar.

Ese artículo en cuestión fue modificado por la Ley 26.705 de 2011, y luego por la 27.206 de 2015, en cuyas reformas se avanzó en beneficio de las víctimas. Sin embargo ninguna de esas modificaciones resulta aplicable a este caso por la fecha de comisión de los hechos. Esto se conoce como el «Principio de Irretroactividad Negativa de la Ley Penal».

El defensor penal de la imputada es el exjuez Juan Pablo Chirinos. En los alegatos había solicitado la absolución de Vidal Sandoval. En tanto, el fiscal del caso, Juan Carlos Raile Luppi, había pedido que se declare penalmente responsable por abuso sexual gravemente ultrajante y por corrupción de menores, agravados y en carácter de autora.

«El tribunal no tiene otro camino»

«El instituto de la prescripción es de Orden Público, por lo tanto debe resolverse como de previo y especial pronunciamiento (antes de analizar la prueba y la responsabilidad penal). La prescripción y la insubsistencia de la acción penal es un tema de Orden Público, que opera de pleno derecho y debe ser declarada de oficio (por los jueces) que la detecten. Analizando los hechos y el derecho aplicable, advertimos que le asiste razón a la defensa y el Tribunal no tiene otro camino que resolver en consecuencia», aseguraron en la lectura de la sentencia.

A partir de hoy martes, día de la lectura del fallo, corre el plazo para que la fiscalía presente eventuales recursos de impugnación si lo considera necesario.

Cómo fue el caso

“Atravesando el dolor más fuerte que nunca imaginé vivir, pude contar todo lo que me sucedió en mi niñez”, habían sido las primeras palabras de Camila, la víctima, en una entrevista con RIO NEGRO. Su testimonio sonó fuerte en aquella primera audiencia en el subsuelo de la Ciudad Judicial.

Mientras transcurría el juicio y las audiencias, la joven denunciante decidió convertir la dolorosa instancia judicial en una posibilidad reparadora para ella misma y para otras víctimas. Busca que el dolor se vuelva solidaridad y prevención, y así poder ayudar a quienes hayan sufrido abusos.

«El motivo de todo esto es visibilizar que estos hechos sí suceden y sobre todo en el contexto familiar. Sí sucede que personas que no creen en los abusos sexuales y personalmente creo que quién no te cree y no te apoya, no vale la pena», comentó la joven a RIO NEGRO y en sus propias redes sociales.

En la entrevista, la joven contó cómo fue el proceso previo a la denuncia. “Tenía un rechazo pero no sabía por qué. Hasta que mi abuelo falleció y ahí empezaron los recuerdos de todo. Yo traía recuerdos pero me sentía culpable, cochina y sucia por haber estado con una mujer mayor, porque nunca lo había entendido como un abuso”, relató y ahí fue que decidió denunciar ante la justicia.

El 14 de marzo pasado había empezado el juicio, a puertas cerradas.

Antecedente con condena

En 2016, la justicia rionegrina dictó una sentencia favorable a la víctima por un caso con similares características. Una mujer de Roca fue condenada a ocho años de prisión y detención; por el abuso y corrupción de una chica de 12 años. Un año después el Superior Tribunal de Justicia confirmó ese fallo.

En la sentencia se tuvo por acreditado que la mujer «desplegó acciones de contenido sexual idóneas, tendientes a depravar la conducta sexual de la menor de edad, atacando su normal conformación psíquica para el desarrollo y evolución sexual».

Hay numerosas causas de abusos en las que hay mujeres involucradas como cómplices y prestando colaboración con el delito cometido por algún hombre de su entorno, pero pocas en las que son acusadas de autoras.