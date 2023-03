Pidieron la absolución de la tía acusada de abusar sexualmente de su sobrina en Regina

El caso de abuso sexual infantil y corrupción de menores por el que Erna Isabel Vidal Sandoval, una mujer de Regina, está acusada de someter a su sobrina desde sus cinco hasta sus 15 años, llegó a juicio el 14 de marzo y está cerca del final con el veredicto de los jueces, en la Ciudad Judicial de Roca.

Ayer miércoles se llevó adelante la cuarta audiencia en la que se esperaba declararan más testigos de la defensa, pero no concurrieron. La presunta agresora Vidal Sandoval hizo uso de la palabra y fue interrogada por las partes. Por tratarse de una instancia reservada, se desconoce el contenido de las declaraciones. En ese mismo encuentro, se llevaron adelante los alegatos de clausura.

La fiscalía, a cargo de juan Carlos Raile Luppi, pidió que se declare penalmente responsable a la imputada, aunque modificó la calificación legal que había propuesto originalmente. Solicitó que se la declare culpable por abuso sexual gravemente ultrajante y por corrupción de menores, agravados y en carácter de autora. La carátula pasó de abuso sexual «con acceso carnal» a abuso «gravemente ultrajante».

Por su parte, el defensor de la imputada, el exjuez Juan Pablo Chirinos, directamente pidió la absolución de Erna Vidal Sandoval por considerarla inocente. Según Chirinos, los abusos no existieron y en caso de que hayan existido, su defendida no fue la autora. Además, planteó que los hechos denunciados están «prescriptos» por distintos motivos.

Ahora, resta que los jueces dicten su sentencia, cuya lectura está programada para el martes 28 de marzo a las 13 horas de manera virtual. Allí se sabrá si la encuentran culpable o no de estos delitos y en el caso de que lo sea, se marchará a un juicio de cesura, donde se debatirá la pena.

Secuelas

«Jamás, ni aunque le den cadena perpetua va a reparar el daño que sufrí y que sigo sufriendo», aseguró la víctima, Camila, por sus redes sociales luego de esa audiencia.

A través de estos canales masivos, la joven continúa con sus descargos y habló de algunas de las secuelas que vive hasta el día de hoy, a más de una década de sucedidos los hechos denunciados.

«He tenido muchos intentos de suicidio, un autoestima súper baja que me hacía creer que no era capaz de nada ni mucho menos merecedora de cosas buenas. He sufrido ataques de pánico, hasta el día de hoy tengo que tomar medicación…», relató Camila.

«Qué increíble que la mente sea capaz de guardar algo tan terrible simplemente porque traerlo a la realidad y recordarlo hace daño. Y eso es lo que le sucede a muchos niños, es un botón que se pone en modo automático para archivar todo evento traumático«, concluyó la joven.

Agravantes

La acusación pública es por los delitos de: «Abuso sexual gravemente ultrajante, agravado por su condición de guardadora, en un número indeterminado de veces, en concurso real entre si y en concurso ideal con corrupción de menores, agravado por ser víctima menor de edad y por la guarda».