Juicio por abuso sexual infantil: declaran testigos de la tía acusada y se retrasa el final

El caso de abuso sexual infantil y corrupción de menores por el que Erna Vidal Sandoval, una mujer de Regina, está acusada de someter a su sobrina durante diez años, llegó a juicio el martes pasado y aún continúa en debate en la Ciudad Judicial de Roca.

En un primer momento, el juicio tenía tres audiencias programadas y hoy jueves iba a ser el tiempo de los alegatos de clausura, pero finalmente se retrasó y todo pasó para la semana que viene. Precisamente el martes 21 será el día en que se reanudarán las audiencias con más testigos.

Las agendas de las partes, el fiscal Juan Carlos Raile Luppi y el defensor Juan Pablo Chirinos, se nutren de nuevos y prolongados testimonios que se suman a la causa. Declaran a puertas cerradas, sin público presente y de manera presencial o virtual, por la plataforma Zoom.

La víctima no cuenta con abogado querellante y está acompañada por su madre y su terapeuta durante todo el proceso. Declaró el primer día y hasta el momento no volvió a asistir a las audiencias. Sigue el juicio desde lejos, para no cruzarse con parte de su familia, que según sus palabras: «No me creyó».

Según información que brindaron desde el Ministerio Público Fiscal, esta mañana declararon algunos testigos de la defensa y también de la parte acusadora, pero faltan más personas por testificar frente al estrado y es por eso que se prolonga el debate.

Si todo sale como está pautado y sin contratiempos, el miércoles que viene, 22 de marzo, serán los alegatos, momento del juicio en el que las partes -defensor y fiscal en este caso- exponen con fundamentos porqué si o porqué no la encuentran culpable de los delitos que se le imputaron.

Luego de los alegatos y el veredicto -en el caso de que se la declare penalmente responsable- se abrirá la etapa del juicio de cesura, días después. Allí las partes realizan sus pedidos de pena, que en este caso podrían ser entre 3 a 12 años de prisión efectiva. Por último, los jueces deliberarán y resolverán una condena.

El tribunal que juzga el caso está compuesto por los jueces Laura Pérez, Fernando Sánchez Freytes e Ignacio Pellizón.

Camila, es oriunda de Villa Regina y había denunciado penalmente los hechos hace un poco más de dos años, no obstante, estos ocurrieron durante una década, desde sus cinco hasta sus 15 años en una vivienda de Regina, en manos de su tía política quien la cuidaba en horas laborales de la madre.

«Abuso sexual con acceso carnal»

La carátula del caso es “abuso sexual con acceso carnal, agravado por su condición de guardadora de la menor, en un número indeterminado de veces que concursan de forma real entre sí, en concurso ideal con el delito de corrupción de menores agravado por la edad de la víctima; todo ello a título de autora”. De ser hallada culpable, la mujer podría afrontar una pena que va de tres a doce años de prisión.

Si bien la mujer podría afrontar una pena de prisión efectiva, Camila dijo que su expectativa está puesta en generar un impacto social. “Yo lo hice para que se difunda porque estoy convencida de que esta persona lo hizo también con niños y niñas”, comentó a este medio.