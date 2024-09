Abuso de Silvia Cabañares: alegatos y veredicto en una causa compleja y polémica

13 renglones escritos en una comisaría. Es todo el registro oficial que existe de la denuncia de Silvia Elizabeth Cabañares, quien entre la noche del 14 y la madrugada del 15 de mayo del 2023 fue abusada por cinco varones en el barrio Confluencia de Neuquén. Nunca llegó a declarar formalmente en la fiscalía porque le dieron turno recién para octubre, y en agosto fue víctima de un femicidio que no tiene sospechosos. Este martes serán los alegatos en el juicio por el abuso y luego el jurado popular deberá dictar su veredicto en un caso complejo, plagado de sospechas que se manejaron lejos de la opinión pública.

Con la del martes serán siete audiencias, todas a puertas cerradas por las características del delito. El juez técnico que dirige el debate, Marco Lúpica Cristo, prohibió además que se difunda lo que sucede dentro de la sala para no influenciar al jurado.

Sin embargo trascendieron varios aspectos de la investigación del abuso que deberían ser sometidos al escrutinio público. No quedó claro si fue responsabilidad policial, de supervisión de la fiscalía o una combinación de ambos.

El video de la polémica

Por ejemplo, el día que Silvia presentó su denuncia señaló a una persona con nombre y apellido -lo conocía porque era su ex cuñado- y a otras cuatro por apodos. Fue en la comisaría Segunda, y dejó su declaración por escrito (las 13 líneas mencionadas al comienzo).

Pero una oficial de policía, por iniciativa propia, filmó a Silvia con su teléfono y le tomó una especie de declaración testimonial informal. Se lo informó a sus superiores, quienes a su vez se lo comunicaron a la fiscalía. Ese video no fue tenido en cuenta como prueba, y su existencia recién se conoció en medio del juicio.

Luego de un tironeo entre la fiscalía y la defensa, el video fue incorporado y se lo proyectó en una audiencia para que el jurado lo vea. Desprolijo, cuanto menos.

La foto del sospechoso

Otra situación irregular la protagonizó un oficial de policía que al comienzo de la investigación le exhibió a Silvia una foto de uno de los imputados, antes de que fuera detenido y sin que se hiciera una rueda de reconocimiento.

Si bien Silvia ya lo conocía, el policía se dio cuenta de que su conducta estaba por fuera de todo procedimiento de modo que le pidió que guardara el secreto y que no se lo contara a los fiscales. Si las cosas ocurrieron así, ¿cometió un delito?.

El «arrepentido»

Más adelante se filtró a un medio la versión muy conveniente para uno de los defensores oficiales -no le habrá costado mucho lograr que se publique- de que uno de los cinco imputados se despegó del resto. Es el único del cual no se hallaron rastros de ADN. Pidió declarar -es el derecho que le asiste- y dijo que no había participado del abuso.

Los otros cuatro acusados no niegan haber tenido relaciones con Silvia: el ADN demuestra que existió contacto. Pero afirman que fue voluntario.

Relatos del relato

Sin la palabra de la víctima, lo que hay son relatos de personas que hablaron con ella mientras se encontraba en estado de shock. Era una mujer de 34 años muy vulnerable, que consumía sustancias, paciente psiquiátrica, cuyo cadáver apuñalado apareció el 26 de agosto del año pasado en Balsa Las Perlas. La fiscalía de Río Negro no tiene ni un dato para dar con el o los autores del femicidio.

Mañana después de los alegatos se sabrá cómo procesó el jurado popular lo que sucedió en estas jornadas de juicio oral, tramo final de una investigación compleja y desordenada.