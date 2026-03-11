Abuso en Plottier: La fiscalía pidió 11 años de prisión para un hombre que atacó a su pequeña sobrina

En una audiencia de determinación de la pena realizada hoy en la Ciudad Judicial de Neuquén, la fiscal Carolina Mauri solicitó una condena de 11 años de prisión efectiva para un hombre declarado responsable de abusar sexualmente de su sobrina de forma continuada.

Los hechos, ocurridos entre 2018 y 2020 en un barrio de Plottier, se daban en un contexto de extrema vulnerabilidad: el imputado aprovechaba los momentos en que la niña y su hermano quedaban bajo su cuidado mientras sus padres trabajaban. Debido a la relación de parentesco y para resguardar la identidad de la víctima, el nombre del condenado se mantiene bajo reserva.

Para sustentar el pedido de pena, la fiscalía valoró como agravantes la extensión del daño causado, la notable diferencia de edad entre el agresor y la niña, y la reiteración de los ataques en el tiempo. Como contrapartida, se consideraron como atenuantes la falta de antecedentes penales previos y el hecho de que el hombre realiza tareas de cuidado para sus padres adultos mayores. Por su parte, el defensor de los Derechos de Niñez y Adolescencia, actuando como querellante institucional, elevó la pretensión punitiva a 11 años y 8 meses de cárcel.

El delito por el cual el acusado ya fue declarado penalmente responsable es abuso sexual con acceso carnal agravado por la guarda, en calidad de autor y bajo la modalidad de delito continuado.

Además de la restricción de la libertad, la fiscal Mauri solicitó formalmente que, una vez fijada la condena, el hombre sea inscripto en el Registro de Personas Condenadas por Delitos contra la Integridad Sexual (RIPeCoDIS), una herramienta clave para el control y seguimiento de este tipo de criminalidad en la provincia.

Tras escuchar los argumentos de las partes, el tribunal colegiado, integrado por los jueces Luis Giorgetti, Luciano Hermosilla y Cristian Piana, pasó a deliberar para dictar una sentencia definitiva.

El veredicto final sobre el monto de la pena se dará a conocer dentro de las próximas 48 horas, en una audiencia de lectura que será programada por la Oficina Judicial. Con este fallo, se busca cerrar la etapa procesal de un caso que ha conmocionado al entorno familiar y a la comunidad de Plottier.