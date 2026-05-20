Nación firmó acuerdos con el Banco Mundial y el BID para impulsar infraestructura en Neuquén

El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció este miércoles la firma de las contragarantías para dos programas de financiamiento impulsados por el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), destinados a obras de infraestructura y desarrollo en la provincia de Neuquén. El acuerdo fue rubricado junto al ministro del Interior, Diego Santilli, y el gobernador neuquino, Rolando Figueroa.

Anunciaron financiamiento internacional para obras y desarrollo en Neuquén

A través de una publicación en la red social X, Caputo destacó que el primero de los programas permitirá avanzar en obras de infraestructura, conectividad vial y formalización de barrios populares. Según detalló, el proyecto beneficiará de manera directa a 23.100 hogares y, de forma indirecta, a más de dos millones de personas.

“El primer programa permitirá desarrollar infraestructura, conectividad vial y la formalización de barrios populares”, expresó el titular del Palacio de Hacienda, quien remarcó además el impacto social y urbano que tendrán las obras previstas para distintos puntos de la provincia.

En paralelo, el segundo financiamiento estará orientado a fortalecer la infraestructura resiliente y fomentar la generación de empleo en el sector turístico, además de mejorar la capacidad de respuesta ante situaciones de emergencia. De acuerdo con la información difundida por Caputo, el proyecto alcanzará de manera directa a unas 290 mil personas y beneficiará indirectamente a aproximadamente 350 mil habitantes de Neuquén.

La firma de las contragarantías constituye un paso clave para habilitar el acceso efectivo a los créditos internacionales y avanzar con la ejecución de las iniciativas impulsadas por la administración provincial junto al Gobierno nacional.