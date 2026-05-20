Confirmaron la validez del operativo narco en un hotel de San Martín donde hallaron armas y drogas

El operativo realizado en la ciudad cordillerana permitió secuestrar armas, droga y dispositivos electrónicos vinculados a la pesquisa.

El Tribunal de Impugnación de Neuquén confirmó la legalidad del allanamiento realizado en una habitación de un hotel céntrico de San Martín de los Andes, donde la Policía secuestró un arma de fuego y estupefacientes en el marco de una investigación por microtráfico. La resolución ratificó además la detención de uno de los imputados y rechazó el pedido de nulidad impulsado por la defensa.

La decisión fue adoptada por el juez Nazareno Eulogio y las juezas Patricia Lupica Cristo y Estefanía Sauli, quienes coincidieron con la postura sostenida por el fiscal jefe Gastón Ávila y el asistente letrado Federico Sura. Para el tribunal, existieron «circunstancias excepcionales» que habilitaron el ingreso policial sin orden judicial.

El procedimiento cuestionado ocurrió el 4 de abril pasado en una habitación de un hotel de la ciudad cordillerana. Allí, efectivos policiales secuestraron un arma y droga luego de intervenir ante un pedido de asistencia realizado por empleados del establecimiento.

El planteo de la defensa

Durante la audiencia de impugnación, la defensa sostuvo que el ingreso policial vulneró el derecho a la intimidad del acusado y pidió que se declarara la nulidad del allanamiento, de la detención y de todos los elementos secuestrados posteriormente.

Además, argumentó que no existían motivos suficientes para avanzar sin autorización judicial y cuestionó la actuación policial dentro de la habitación.

Sin embargo, la fiscalía sostuvo que el personal del hotel había solicitado acompañamiento por temor a lo que pudiera encontrarse en el interior del cuarto, utilizado previamente por otro imputado investigado en la causa de microtráfico.

Según expusieron Ávila y Sura, al acercarse a la habitación los efectivos escucharon movimientos y detectaron que una persona manipulaba un arma de fuego. Ese hombre, horas antes, había intervenido como abogado defensor del sospechoso registrado en el hotel.

Qué dijo el Tribunal de Impugnación

Al resolver el recurso, el Tribunal entendió que el procedimiento encuadró dentro de las excepciones previstas por el Código Procesal Penal para habilitar ingresos sin orden judicial ante una posible situación de flagrancia.

De ese modo, confirmó íntegramente la resolución previa del juez de garantías y rechazó el planteo defensivo con imposición de costas.

Para los magistrados, la actuación policial respondió a una situación urgente y concreta, vinculada a la posible comisión de un delito y al riesgo derivado de la presencia de un arma de fuego dentro del establecimiento.

El contexto: una causa narco que comenzó por robos

La investigación principal se había iniciado días antes a partir de una pesquisa por delitos contra la propiedad en el barrio Las Rosas de San Martín de los Andes. Durante los primeros allanamientos, la Policía encontró objetos robados y estupefacientes, lo que derivó en una ampliación de la causa hacia una estructura de microtráfico.

El operativo permitió secuestrar cerca de 10 kilos de droga —entre cocaína y marihuana—, armas de guerra, dinero en efectivo, celulares y otros dispositivos electrónicos. También fue detenido el principal sospechoso, quien terminó entregándose tras permanecer cercado por la investigación.

En paralelo, la fiscalía avanzó sobre la habitación del hotel donde se encontraba el abogado ahora imputado. Según había explicado la fiscal Inés Gerez en la etapa inicial de la causa, desde afuera de la habitación “se pudo escuchar cómo manipulaba el arma”.