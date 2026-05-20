Fin de semana a puro rugby en el Alto Valle: se viene el primer Encuentro Juvenil en el Roca RC

Roca Rugby Club se prepara para vivir una verdadera fiesta del deporte en la ciudad con la primera edición del Encuentro Juvenil de Rugby. Bajo el nombre P.A. Stefenelli el encuentro será el puntapié inicial para consolidar a las divisiones formativas de la región.

La actividad en el club se pondrá en marcha tanto el sábado como el domingo a partir de las 10:30, hora en la que comenzarán a disputarse los primeros cruces de la jornada. De acuerdo al cronograma estipulado, los encuentros finalizarán alrededor de las 16.

La competencia estará reservada para las categorías M15, M16 y M17, y se disputará bajo la modalidad de tiempo reducido. Según informaron desde la organización, la institución recibirá aproximadamente a 480 jugadores.

El torneo convocó a destacados clubes de la Unión de Rugby del Alto Valle, además de los anfitriones del Roca RC, dirán presente Marabunta de Cipolletti y Neuquén RC. Además, asistirá Patoruzú de Trelew y Puerto Madryn RC y Los Pehuenes de Bariloche.