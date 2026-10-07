Acuerdan 12 años de prisión para un hombre que abusó sexualmente de tres niñas de su entorno en Zapala

Un hombre identificado como M. A. P. fue condenado a la pena de 12 años de prisión por el abuso sexual de tres niñas pertenecientes a su entorno familiar en la ciudad de Zapala, además de haber desobedecido una orden judicial de restricción. La sanción se fijó mediante un acuerdo de partes presentado por el Ministerio Público Fiscal (MPF) y avalado por la justicia.

En la audiencia de determinación de la pena, la fiscal del caso, Laura Pizzipaulo, presentó el acuerdo alcanzado entre el MPF, la defensora de la Niñez y Adolescencia (en representación de las víctimas) y la defensa del imputado. Asimismo, confirmó que la familia de las menores prestó su plena conformidad con la condena impuesta.

El tribunal colegiado encargado de homologar la pena estuvo integrado por los jueces Lisandro Borgonovo, Juan Pablo Balderrama e Ignacio Pombo.

Modalidad, amedrentamiento y desobediencia

Los hechos de abuso sexual se produjeron de manera continuada entre 2019 y abril de 2025, en el contexto de convivencia familiar que el acusado mantenía con las menores.

Según detalló la fiscal Pizzipaulo durante las audiencias, el condenado actuaba por las mañanas aprovechando la ausencia de la madre cuando se iba a trabajar. Imponía los ataques por la fuerza e infundía temor en las víctimas, amenazándolas con matar a su familia si contaban lo sucedido.

A los delitos contra la integridad sexual se sumó el de desobediencia a una orden judicial, cometido en junio de 2025, cuando M. A. P. violó la prohibición de acercamiento dictada por la fiscalía a los lugares que frecuentaban las niñas y su entorno.

Calificación legal y determinación de la condena

M. A. P. había sido declarado responsable penalmente el pasado 21 de septiembre, restando únicamente la fijación del monto de la sanción. Los delitos atribuidos abarcaron abuso sexual en perjuicio de la primera víctima, abuso sexual con acceso carnal en perjuicio de la segunda víctima, abuso sexual en perjuicio de la tercera víctima y desobediencia a una orden judicial.

Respecto a la escala penal, la fiscalía fundamentó que el mínimo previsto para estos delitos partía de los 8 años de prisión. Tras ponderar las circunstancias agravantes y atenuantes de la causa, las partes acordaron la condena definitiva de 12 años de efectivo cumplimiento.