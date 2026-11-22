La torta tres leches es uno de los postres más conocidos por su textura húmeda y su sabor dulce. En esta versión, el coco se suma a la preparación para darle un toque diferente, con una combinación de leche, leche condensada y leche de coco que impregna el bizcochuelo y lo vuelve más cremoso.

Es una receta sencilla, que no requiere técnicas complicadas y que se puede preparar con anticipación, ya que necesita varias horas de refrigeración para absorber bien la mezcla de leches.

Qué ingredientes se necesitan para hacer torta tres leches de coco

Para el bizcochuelo

4 huevos.

120 g de azúcar.

120 g de harina.

1 cucharadita de esencia de vainilla.

1 cucharadita de polvo de hornear.

Para la mezcla de tres leches

200 ml de leche de coco.

200 ml de leche condensada.

200 ml de leche evaporada o leche común.

2 cucharadas de coco rallado (opcional).

Para la cobertura

200 ml de crema de leche.

2 cucharadas de azúcar.

Coco rallado para decorar.

Cómo preparar la torta tres leches de coco paso a paso

1. Preparar el bizcochuelo. Batir los huevos con el azúcar durante varios minutos, hasta obtener una mezcla clara, espumosa y con volumen. Agregar la esencia de vainilla.

2. Incorporar los ingredientes secos. Tamizar la harina junto con el polvo de hornear e incorporarlos poco a poco, con movimientos envolventes para no perder el aire de la preparación.

3. Hornear. Volcar la mezcla en un molde previamente enmantecado y enharinado. Llevar a un horno precalentado a 180 °C durante aproximadamente 25 a 30 minutos, o hasta que al insertar un palillo salga limpio.

4. Preparar las tres leches. En un recipiente, mezclar la leche de coco, la leche condensada y la leche evaporada o leche común hasta que queden bien integradas.

5. Bañar el bizcochuelo. Una vez que el bizcochuelo esté listo y todavía tibio, pinchar toda la superficie con un tenedor o palillo. Verter lentamente la mezcla de leches para que se absorba de manera uniforme.

6. Refrigerar. Llevar la torta a la heladera durante al menos cuatro horas. Lo ideal es dejarla reposar toda la noche para que quede bien húmeda.

7. Preparar la cobertura. Batir la crema de leche con el azúcar hasta que tome consistencia firme. Distribuir sobre la torta fría y terminar con coco rallado por encima.

El secreto para que la torta tres leches quede bien húmeda

La clave es dejar que el bizcochuelo absorba la mezcla de leches durante varias horas en la heladera.

Además, conviene agregar el líquido de a poco y distribuirlo por toda la superficie para que no queden zonas secas. El coco rallado en la cobertura aporta textura y refuerza el sabor de esta versión del clásico postre.