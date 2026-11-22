La UCR de Río Negro y el debate por la alianza con el gobernador Weretilneck. Foto Archivo.

Un sector radical rechazó El Movimiento Nacional de Militancia Radical cuestionó la ratificación de la alianza con Weretilneck y denunció que se resolvió “a puertas cerradas y de espaldas a los afiliados”. El movimiento radical cuestionó el rumbo de Weretilneck, su acompañamiento a Milei y la falta de debate interno para definir la política de alianzas.

El acercamiento de la UCR rionegrina a Juntos Somos Río Negro abrió una nueva discusión interna. El Movimiento Nacional de Militancia Radical (MNMR) salió a rechazar la ratificación del acuerdo con el gobernador Alberto Weretilneck, cuestionó la falta de debate partidario y se declaró en libertad de acción para definir sus próximos pasos políticos y electorales.

En el mencionado Movimiento figuran el convencional nacional José Luis González y también los provinciales Gilma García, Mario Sosa, Darío Sarquis y Norma Cimadamore. Entre otros aparecen Fernando Ruis, César Papa, Gustavo Brinda y Fernando Agüero.

El sector expresó su oposición a las formas y al contenido de la decisión que impulsa la conducción radical, a la que acusó de avanzar “a puertas cerradas y de espaldas a los afiliados”. Desconoció, además, “toda legitimidad política” de las definiciones tomadas fuera de los ámbitos partidarios y aseguró que nunca existió una convocatoria para discutir la política de alianzas.

Parte de los dirigentes del Movimiento que expresaron su oposición a la postura orgánica de la UCR. Foto: Gentileza.

La postura marca un contrapunto con la dirigencia que, esta semana, ratificó su intención de renovar el entendimiento con JSRN y comenzó a ordenar sus pretensiones para la próxima negociación electoral, que incluye espacios legislativos y autonomía para competir en distintos municipios.

El MNMR fundamentó su rechazo en diferencias ideológicas con el rumbo provincial y nacional. Afirmó que su “límite moral, ideológico y político” son La Libertad Avanza y el PRO, y cuestionó el acompañamiento de Weretilneck a las políticas del presidente Javier Milei.

Entre sus críticas enumeró la aprobación de la Ley Bases, la adhesión provincial al RIGI, la falta de una confrontación firme con Nación por los recursos retenidos y la posición del diputado de JSRN frente al veto presidencial a la reforma jubilatoria.

“Resulta incomprensible que la conducción de la UCR rionegrina convalide sin el más mínimo planteo crítico el rumbo del gobernador”, sostuvo el movimiento, que cuestionó una alianza sin discusión programática ni revisión de las políticas provinciales.

También apuntó contra el mecanismo utilizado para avanzar en el entendimiento electoral. Sostuvo que la UCR tiene una tradición de discusión en comités y convenciones, y advirtió que reemplazar esos ámbitos por “acuerdos de cúpula” supone un desprecio a la militancia.

El pronunciamiento reivindicó el legado de Raúl Alfonsín y la pertenencia al campo nacional, popular y progresista. En ese marco, convocó a los radicales que no aceptan ser “furgón de cola de la derecha” a construir una alternativa política, en una señal de que el acuerdo con Weretilneck no sólo enfrenta cuestionamientos por el reparto electoral, sino también por su orientación.