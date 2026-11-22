Vista y Fundación Laureus volvieron a apostar por el deporte a través del Gran Fondo 7 Lagos, una de las principales competencias de ciclismo de la Argentina que cada año convoca a miles de participantes y visitantes a la cordillera de Neuquén. En su 15ª edición, la compañía petrolera profundizó su apuesta al convertirse en sponsor principal de la carrera, que pasó a denominarse «Gran Fondo 7 Lagos by Vista».

La iniciativa forma parte del trabajo conjunto que ambas entidades desarrollan para promover el deporte y acompañar actividades que contribuyen al crecimiento de las comunidades, ya que el acompañamiento a una competencia de estas características también contribuye a dinamizar la actividad turística y económica de la región, fortaleciendo su posicionamiento como destino para el turismo deportivo.

Foto: Gentileza.

Para Vista, esta apuesta tiene especial relevancia, ya que en Neuquén concentra su principal operación y continúa realizando inversiones para impulsar el desarrollo de Vaca Muerta.

Figuras del deporte nacional participaron del Gran Fondo 7 Lagos

Como parte de esta iniciativa, Vista y Fundación Laureus volvieron a potenciar la competencia con la participación de grandes figuras del deporte argentino.

Entre ellas estuvieron Lionel Scaloni, entrenador de la Selección Argentina de fútbol, junto a integrantes de su cuerpo técnico como Pablo Aimar, Walter Samuel, Roberto Ayala y Luis Martín; Hugo Porta, histórico capitán de Los Pumas, presidente de Fundación Laureus Argentina; Walter Pérez, primer campeón olímpico argentino de ciclismo en Beijing 2008; Eugenia Bosco, medallista olímpica de vela en París 2024; y Alejandra García Flood, finalista olímpica de salto con garrocha.

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Scaloni, además, se subió al podio al finalizar tercero en su categoría, con un tiempo de 2 horas 51 minutos y 54 segundos.

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La jornada también contó con la presencia del gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa; Josefina Codermatz, ministra de Juventud, Deportes y Cultura de la provincia; y Juan Luis Ousset, ministro Jefe de Gabinete de la provincia. Por parte de Vista participaron Pablo Vera Pinto, cofundador y CFO de la compañía; y Matías Weissel, COO de Vista Energy.

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La participación de Vista también tuvo un crecimiento entre sus propios colaboradores. Más de 100 empleados de la compañía se sumaron a la competencia, superando la convocatoria de 2025, cuando participaron 60 corredores. Esta iniciativa forma parte de MOVE, el programa de bienestar de Vista, que promueve la actividad física, los hábitos saludables y la integración de sus equipos a través del deporte.

La edición 2026 marcó, además, un nuevo hito para el Gran Fondo 7 Lagos, que se incorporó por primera vez al calendario internacional de la UCI Gran Fondo World Series, como prueba clasificatoria para el Campeonato Mundial de 2027.

La competencia, que une San Martín de los Andes y Villa La Angostura a través de la Ruta de los Siete Lagos, continúa ampliando su proyección internacional y contribuyendo al posicionamiento de Neuquén en el calendario deportivo.

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Desde 2020, Vista y Fundación Laureus mantienen una alianza para promover el deporte como herramienta de desarrollo e inclusión social. Entre sus iniciativas se destaca Alentando el Deporte, un programa que acompaña a deportistas y organizaciones deportivas de Neuquén y Río Negro. El Gran Fondo 7 Lagos representa otra expresión de ese trabajo conjunto, que combina el apoyo al deporte con el impulso de actividades que generan oportunidades y contribuyen al desarrollo de la región.