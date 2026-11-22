Tobías Andrada fue el encargado de poner en ventaja a River por segunda vez ante Lanús por los octavos de final del torneo Clausura 2026, en el Estadio Monumental. El juvenil marcó el 2-1 parcial del Millonario y tras el partido reveló cómo fue la jugada.

El partido había comenzado con un primer tiempo movido. Thiago Almada abrió la cuenta para River y Ramiro Carrera igualó para el Granate. En el complemento, Andrada capturó un rebote en el área e hizo festejar al Millonario por segunda vez.

La jugada nació de una falta sobre Ortega en la puerta del área. Almada se hizo cargo de la ejecución y mandó un peligroso tiro libre que apuntó hacia el palo del arquero. El rematepegó en el travesaño y la pelota le cayó a Andrada, que con una pirueta la cruzó y venció sin problemas a Losada.

Sobre cómo vio la acción antes de que ocurriera, el delantero relató: «Va a patear Thiago y Lauti (Rivero) me dijo: ‘Estamos solos’. Había uno de Lanús marcando y digo: si me queda el rebote, que rechace para este lado y me quede.»

Y agregó, sobre el momento del gol: «Cuando vino la pelota, le pegué, vi que el arquero estaba tirado en el piso, ni vi que la pelota entró, pero cuando escuché el grito de la gente salí corriendo».

Tras la clasificación, el Millonario deberá esperar para conocer a su rival que saldrá del duelo entre Instituto y Huracán. La Gloria tiene asegurada la localía hasta una hipotética final, mientras que el Globo sería visitante tanto ante River como frente a Lanús.

En el tramo final, el equipo de Núñez encontró espacios de contraataque y liquidó el partido. A los 43 minutos, Andrada condujo una gran corrida y Almada apareció para definir ante la salida de Nahuel Losada y establecer el 3-1 definitivo.

Tras la clasificación, el Millonario deberá esperar para conocer a su rival que saldrá del duelo entre Instituto y Huracán. La Gloria tiene asegurada la localía hasta una hipotética final, mientras que el Globo sería visitante tanto ante River como frente a Lanús.