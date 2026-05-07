El Hospital de Cipolletti realizará una jornada gratuita de vacunación y tramitación de DNI

Desde la organización solicitaron asistir con DNI y carnet de vacunación. (foto: Municipalidad de Cipolletti).

El Hospital Pedro Monguillansky de Cipolletti realizará este sábado 9 de mayo una jornada gratuita de vacunación y atención sanitaria junto al Registro Civil Itinerante.

La actividad se llevará adelante de 9 a 16 en el hall de ingreso del hospital, ubicado en Naciones Unidas 1450, y la atención será por orden de llegada.

Durante la jornada, el personal de salud aplicará vacunas del Calendario Nacional para personas desde los 2 meses de vida hasta adultos mayores.

Además, se realizarán testeos cardiovasculares, controles para diabéticos, testeos de HIV y sífilis, y estudios de Papanicolau.

En el caso del PAP, informaron que podrán acceder mujeres de entre 25 y 64 años, siempre que no presenten sangrado, no hayan tenido relaciones sexuales en la 48hs previas al estudio y no se hayan realizado este examen durante el último año.

En paralelo, el Registro Civil Itinerante llevará adelante trámites de cambio de domicilio y actualizaciones de DNI para niños y adolescentes de 5, 8 y 14 años.

La propuesta es organizada por el proyecto «Cuidados integrales de salud» del hospital. Desde la organización solicitaron a quienes asistan concurrir con DNI y carnet de vacunación, en caso de tenerlo.