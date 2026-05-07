“Ningún terrorista es inmune”: Netanyahu reivindicó el ataque en Beirut contra un jefe de Hezbollah

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ratificó este jueves la autoría del bombardeo que terminó con la vida de un alto mando de Hezbollah en Beirut. A través de un video difundido por su oficina, el mandatario afirmó que la operación alcanzó el «corazón» de la capital libanesa y lanzó una advertencia directa: “Cualquiera que amenace al Estado de Israel morirá por sus actos”.

El ataque, realizado el miércoles en el distrito de Dahiyeh, tuvo como objetivo a Ahmad Ghaleb Balout, comandante de la “Fuerza Radwan”. Según informaron las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) y consignó la agencia AFP, Balout era el responsable de coordinar decenas de planes armados en el sur de Líbano y de promover el denominado “Plan de conquista de la Galilea”.

El golpe a la unidad de élite de Hezbollah

La unidad Radwan es considerada una fuerza de élite financiada y dirigida por el régimen de Irán. De acuerdo con el comunicado oficial de las FDI, Balout ocupó durante años cargos estratégicos, incluyendo la comandancia de operaciones, y lideró ataques recientes con misiles antitanque y explosivos contra tropas israelíes.

Este bombardeo representa el primer ataque de precisión sobre Beirut desde que se selló el acuerdo de cese del fuego en Washington, lo que reaviva la tensión sobre la estabilidad del pacto en la frontera norte. Israel aseguró que continuará actuando para evitar que esta unidad de élite logre reconstruirse o fortalecer su poder de ataque.

Tensión en Gaza: murió el hijo del líder negociador de Hamas

En paralelo a la situación en Líbano, las fuerzas israelíes confirmaron el fallecimiento de Azam Jalil al Haya, hijo del principal negociador del grupo Hamas, Jalil al Haya. El joven murió en el Hospital al Shifa de Gaza tras haber sido herido en un ataque aéreo reciente.

Se trata del cuarto hijo que pierde el líder negociador de Hamas por fuego israelí, tras las bajas sufridas en los conflictos de 2008, 2014 y un intento de asesinato en Doha en 2025. Desde el buró político de Hamas, afirmaron que estos bombardeos no intimidarán a su delegación: «Solo fortalecen la postura del negociador y su defensa de los derechos de su pueblo», declaró Taher al Nono, portavoz de la organización.

Con información de AFP.