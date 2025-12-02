Admitieron el crimen de Juan Riquelme en Roca: los acusados sellaron penas tras un acuerdo abreviado

El avance judicial por el asesinato de Juan Ramón Riquelme tuvo un punto importante: los dos imputados reconocieron su participación en el hecho ocurrido el 13 de julio en la zona norte de Roca. La fiscalía, la querella y la defensa penal pública presentaron un acuerdo de procedimiento abreviado pleno, una alternativa que solo se habilita cuando todas las partes están de acuerdo, incluyendo la familia de la víctima.

Este reconocimiento permitió acelerar una causa compleja, marcada por una importante cantidad de evidencia recolectada desde el día del crimen, y que ahora quedará a un paso de la sentencia definitiva, prevista para este martes 2 de diciembre.

Las penas pactadas en el acuerdo abreviado

El principal imputado admitió ser el autor del delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego, portación ilegal y encubrimiento agravado. Para él, se acordó una pena de 11 años y 6 meses de prisión, además de la inhabilitación para portar armas por el doble del tiempo de condena.

El segundo implicado reconoció haber cometido encubrimiento agravado. Recibió una pena de tres años de ejecución condicional, con reglas de conducta como la prohibición de acercarse a la familia de la víctima y presentaciones periódicas ante la autoridad judicial.

La evidencia reunida por la fiscalía

Durante la audiencia, se detalló la extensa prueba reunida en la investigación. Entre los elementos incorporados figuran el informe de autopsia, actas policiales, allanamientos, resultados de requisas y pericias del Gabinete de Criminalística, así como informes del Cuerpo de Investigación Judicial y la Oficina de Atención a la Víctima.

También se sumaron entrevistas, informes técnicos y registros oficiales que permitieron reconstruir la secuencia del delito y la participación de cada imputado. Todas las partes renunciaron a plazos procesales, por lo que el Tribunal homologó el acuerdo y dio a conocer la resolución este martes a las 10.

Cómo ocurrió el homicidio de Juan Ramón Riquelme

El crimen ocurrió el 13 de julio, alrededor de las 16:40, en calle Cardenales al 1300. Según la investigación, uno de los imputados llegó al domicilio portando ilegalmente un arma de fuego y disparó al menos tres veces contra Riquelme, quien se encontraba en la vereda. La víctima murió en el lugar debido a una hemorragia interna.

El caso generó gran conmoción en el barrio Nuevo, tanto por la violencia del ataque como por las maniobras posteriores para intentar ocultar el cuerpo. La hipótesis fiscal indica que el autor huyó inicialmente en bicicleta y luego regresó con una camioneta Toyota Hilux, junto con un cómplice, para trasladar el cuerpo y hacerlo desaparecer.

El intento de ocultamiento y la intervención policial

La hermana de la víctima, quien estaba en un festejo de cumpleaños en una vivienda cercana a la escena del crimen, observó la maniobra y logró fotografiar el momento del intento de traslado. Su llamado inmediato al 911 permitió un rápido despliegue policial que frustró el plan y posibilitó avanzar en la investigación.

El testimonio de la familiar fueron claves para la reconstrucción del caso, que avanzó rápidamente hacia la identificación de los involucrados y sus posteriores imputaciones.

El mes pasado, el juez Gustavo Quelin ya había resuelto el sobreseimiento de Elio Omar Zurita, uno de los tres imputados en la causa por el crimen de Riquelme. La decisión se fundó en la «exención de responsabilidad penal» prevista para padres que encubren delitos cometidos por sus hijos. Estaba acusado de encubrimiento agravado.