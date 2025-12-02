Intento de robo, fuga en contramano y operativo cerrojo en Roca: así cayeron cuatro jóvenes tras una persecución

Cuatro jóvenes fueron detenidos en Roca tras un robo con arma y una persecución que terminó en Urquiza y Jilguero.

Un operativo policial desplegado durante la madrugada de este martes en Roca permitió detener a cuatro jóvenes acusados de protagonizar un violento robo calificado. El hecho ocurrió cerca de las 4, en la intersección de Gadano y Perito Moreno, donde la víctima denunció que tres agresores intentaron sustraerle su moto y, tras exhibir un arma de fuego, lo golpearon y le robaron su teléfono celular.

Tras el asalto, los sospechosos escaparon en un automóvil Peugeot 206 gris y fueron seguidos por operadores del monitoreo urbano, lo que permitió activar un cerrojo policial en distintos puntos de la ciudad.

Cómo comenzó el ataque

La víctima alertó al 911 señalando que los agresores lo habían amenazado con un arma y que uno de ellos lo golpeó en la cabeza antes de escapar. También informó que habían intentado robarle el motovehículo sin lograr su cometido, pero sí lograron sustraerle el celular.

De inmediato, el Centro de Emergencias identificó el rodado en fuga, que circulaba por calle Moreno en contramano hasta San Juan y luego hacia el norte, a gran velocidad.

La persecución y el operativo cerrojo

Con el Peugeot monitoreado por cámaras, las unidades 21 y 69 iniciaron una persecución que se expandió hacia la zona del zanjón. El vehículo tomó por San Juan hasta Canarios, luego giró hacia Perito Moreno y posteriormente ingresó a Churrinche, donde continuó la fuga.

El móvil de la comisaría Tercera se sumó al seguimiento y finalmente interceptó el rodado en la intersección de calles Urquiza y Jilguero, donde los cuatro ocupantes fueron demorados.

Qué encontraron en el vehículo

Tras la interceptación, se realizó una requisa de urgencia en el Peugeot 206. Según fuentes policiales, no se hallaron ni armas de fuego ni los elementos robados. Sin embargo, se procedió al secuestro del vehículo y de los teléfonos celulares de los sospechosos.

Tres de los detenidos son oriundos de Ingeniero Huergo y Mainqué. La fiscal en turno, Verónica Villarruel, ordenó iniciar una causa por robo calificado, con aprehensión de los mayores y demora de los menores bajo intervención de SENAF.