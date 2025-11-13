Crimen de Juan Riquelme en Roca: el juez sobreseyó al padre del imputado y prorrogó la prisión del hijo

El principal acusado seguirá con prisión preventiva. Su padre fue sobreseído y cambiaron la imputación del otro involucrado por encubrimiento agravado. Foto Archivo/Andrés Maripe.

El juez Gustavo Quelin resolvió este jueves el sobreseimiento de Elio Omar Zurita, uno de los tres imputados en la causa por el homicidio agravado de Juan Ramón Riquelme, ocurrido en julio de 2025 en Roca. La decisión se fundó en la «exención de responsabilidad penal» prevista para padres que encubren delitos cometidos por sus hijos. El principal acusado seguirá detenido preventivamente y el otro involucrado tendrá medidas de monitoreo electrónico por su rol en el encubrimiento agravado.

En una audiencia fijada esta mañana, el magistrado prorrogó por seis meses la prisión preventiva de Elio Javier Zurita, señalado como autor material del crimen. Al mismo tiempo, extendió las medidas cautelares contra Javier Emiliano Núñez, acusado de encubrimiento.

La instancia se realizó de manera presencial y virtual, con la participación del fiscal Gastón Britos, el querellante Darío Sujonitzky, y la defensora Flavia Rojas.

El contexto del caso

El hecho investigado ocurrió el 13 de julio de 2025, cuando Elio Javier Zurita habría disparado con un arma de fuego calibre 9 milímetros contra Juan Ramón Riquelme frente a una vivienda ubicada en calle Cardenales y Defensa, en Roca.

Según la acusación fiscal, Zurita -hijo- efectuó al menos tres disparos que impactaron en el cuerpo de la víctima, provocándole la muerte en el lugar. Luego, su padre, Elio Omar Zurita, y su inquilino, Javier Núñez, intervinieron para ocultar el cuerpo y encubrir la autoría del crimen.

El cadáver de Riquelme fue arrastrado hacia el patio trasero de la vivienda y ocultado, mientras el autor escapaba en una camioneta Toyota Hilux que tenía pedido de secuestro por robo en Fernández Oro. Esa misma noche, el vehículo apareció abandonado en la ciudad.

La audiencia y los planteos de las partes

La audiencia de este 13 de noviembre fue encabezada por el juez Gustavo Quelin, quien dio la palabra a las partes para revisar las medidas cautelares y el pedido de sobreseimiento.

La defensora general Flavia Rojas solicitó el sobreseimiento de Elio Omar Zurita y la recalificación para Javier Núñez, al entender que las pruebas recolectadas en la investigación confirmaban su no participación directa en el homicidio y solo podrían ser considerados encubridores.

“Entiendo que por la calificación vigente y las pruebas producidas corresponde el sobreseimiento de Zurita padre y Núñez”, sostuvo Rojas, y recordó que la ley establece la exención de pena para padres que encubren a sus hijos, de acuerdo al artículo 277 inciso 4° del Código Penal.

La defensa también pidió el cese del monitoreo electrónico de Elio Zurita padre, al considerar que la medida “ya resulta innecesaria”, aunque aclaró que no se opondría a la continuidad de los controles sobre Núñez.

La postura de la fiscalía

El fiscal Gastón Britos coincidió en parte con el planteo de la defensa y explicó que las nuevas pericias —especialmente la apertura de los teléfonos celulares secuestrados— no aportaron pruebas que vincularan directamente a Zurita padre con el hecho homicida.

“Al no haberse podido acreditar su participación en el homicidio, corresponde reformular los cargos y reconocer la exención prevista por ley”, señaló Britos, quien detalló que la nueva imputación atribuye a Elio Omar Zurita y a Javier Núñez el delito de encubrimiento agravado por haber sido cometido para eludir la investigación de la autoridad y por tratarse de un hecho grave, en los términos del artículo 277 inciso 3° apartado A.

Britos pidió también la prórroga de la prisión preventiva de Elio Javier Zurita por seis meses, al considerar que persisten los riesgos procesales de fuga y entorpecimiento de la investigación, además de la necesidad de garantizar la preservación de los testigos que declararán en el juicio.

La adhesión de la querella

Por su parte, el querellante Darío Sujonitzky, representante de la familia Riquelme, adherió al pedido de reformulación y al sobreseimiento de Elio Zurita padre, aunque manifestó las dudas persistentes de la familia sobre la posible participación del hombre en el crimen.

“La familia mantiene interrogantes sobre si hubo o no un llamado previo al hecho y cuál fue su rol exacto, pero las pruebas recabadas no alcanzan para sostener la acusación. No tenemos posibilidad formal de objetar esta nueva calificación”, expresó Sujonitzky, quien representa a la familia de la víctima.

El abogado también apoyó la prórroga de las medidas cautelares para los otros dos imputados, señalando que es necesario asegurar el desarrollo del juicio sin riesgos de fuga ni interferencias.

La decisión del juez Quelin

Tras escuchar a todas las partes, el juez Gustavo Quelin resolvió reformular los cargos y dictar el sobreseimiento de Elio Omar Zurita, al considerar que el caso encuadra en la exención de responsabilidad prevista en el Código Penal para padres que encubren delitos de sus hijos.

“Se trata de una cuestión legal, no opinable. Es la ley la que impone esta salida de responsabilidad”, argumentó el magistrado. En consecuencia, dispuso el retiro del dispositivo de monitoreo electrónico que llevaba Zurita padre y el cese de toda medida cautelar en su contra.

Respecto de Elio Javier Zurita, el juez prorrogó la prisión preventiva por seis meses a partir de la fecha, hasta la realización de la audiencia de control de acusación o, eventualmente, del juicio oral.

En cuanto a Javier Núñez, continuará con las medidas cautelares vigentes, incluyendo el monitoreo electrónico y la obligación de presentarse periódicamente en la comisaría de Rincón de los Sauces, donde reside actualmente.

Los delitos atribuidos y la nueva calificación

De acuerdo con la resolución, Elio Javier Zurita deberá responder por los delitos de homicidio agravado por el uso de arma de fuego, portación ilegal de arma de fuego y encubrimiento agravado por ánimo de lucro, en concurso real, según los artículos 79, 41 bis, 55 y 189 bis del Código Penal.

Mientras tanto, Núñez y Zurita padre fueron recalificados bajo la figura de encubrimiento agravado, en el marco del artículo 277 inciso 3 apartado A, por haber ayudado a eludir la investigación del homicidio.

Próximos pasos del proceso

La Fiscalía ya presentó el pedido de control de acusación, paso previo al juicio oral, aunque aún no se fijó la fecha. Con la resolución de este jueves, la causa entra en su etapa final de preparación.

El sobreseimiento de Elio Zurita padre queda firme una vez notificadas las partes y se ordene el retiro del monitoreo electrónico, mientras que la defensa de su hijo deberá preparar la estrategia para el juicio por homicidio agravado.

El caso continúa bajo la órbita del Ministerio Público Fiscal de Roca y del juez Gustavo Quelin, quien dejó constancia de que la prisión preventiva se extenderá “hasta la lectura del veredicto de responsabilidad o hasta que se realice el juicio, si ocurre antes”.