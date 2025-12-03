Alambrados, gestos e intimidaciones para bloquear a una operadora de Vaca Muerta: tres imputados

Tres hombres fueron acusados ayer por haber impedido de manera ilegítima el acceso y la operación de la empresa Shell Argentina S.A. en el área de Vaca Muerta conocida como Coirón Amargo Sur Oeste, en cercanías de Añelo.

La acusación estuvo a cargo del fiscal del caso Juan Narváez y la asistente letrada Fernanda Sabatini, quienes relataron que todo comenzó el último viernes 28 de noviembre alrededor de las 12:30.

Los imputados, identificados por sus iniciales como Z.M., F.M. y S.S.M, habían llegado hasta el camino de acceso a las instalaciones, ubicadas en un sector conocido como Lote Oficial 13. De acuerdo a la fiscalía, los hombres se apostaron en el lugar para bloquear el acceso de forma activa y continua, afectando el tránsito de personal, vehículos y equipos, mediante la colocación de un alambrado.

La interrupción del paso se mantuvo hasta el día siguiente e impidió a la operadora, a cargo de la UTE Caso, de realizar relevos de personal y otras tareas técnicas, necesarias para garantizar condiciones seguras de trabajo, tanto a nivel operativo como ambiental.

Tensión en aumento

Alrededor de las 19 del sábado 29, Nárvaez relató que se acercó una abogada de la empresa junto a un escribano para certificar el bloqueo. Fue en ese momento que el hombre identificado como F.M., acompañado por otro de los imputados, se acercó en una camioneta, descendió y comenzó a increpar al personal presente, en especial, a la abogada, a la que acusó por la situación con frases intimidatorias.

Según estableció el relato de la acusación, el sujeto también realizó gestos obscenos. Luego de eso el grupo, compuesto por crianceros de la zona, continuó obstruyendo el acceso al personal y contratistas de la empresa.

El fiscal planteó que, aun cuando habían sido demorados el sábado y notificados de la investigación en curso, decidieron retomar el bloqueo la mañana del domingo, impidiendo otra vez el ingreso hasta cerca de las 15:30, cuando personal policial los demoró nuevamente.

Y agregó: «Los tres imputados afectaron el ejercicio legítimo de la empresa sobre un derecho real de servidumbre vigente, perturbando la actividad hidrocarburífera autorizada en el área”. El delito en el que encuadro la imputación fue el de turbación de la posesión, con dos hechos en concurso real, en carácter de coautores.

La decisión del juez

Los cargos fueron avalados por el juez de Garantías Cristian Piana, quien fijó el plazo de investigación en cuatro meses.

El magistrado también avaló las medidas cautelares solicitadas por el fiscal, como la prohibición de cometer actos de turbación sobre los caminos para los tres imputados y, particularmente sobre F.M., la prohibición de contacto por cualquier medio y de cometer conductas de amedrentamiento en contra de personal de la empresa Shell y sus contratistas.