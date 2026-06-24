Imputaron a dos jóvenes en Jacobacci por agresiones, daños y amenazas: uno quedó detenido

Las audiencias se realizaron por videoconferencia y permitieron avanzar en distintas investigaciones por hechos ocurridos en la localidad rionegrina.

Dos jóvenes fueron acusados por la Fiscalía de Ingeniero Jacobacci en el marco de distintas investigaciones por hechos de violencia, daños y amenazas ocurridos en la localidad. Ambos fueron señalados por haber agredido a un hombre en la vía pública y por provocar destrozos en vehículos estacionados, aunque además enfrentan imputaciones por otros episodios que habrían cometido de manera individual.

Las acusaciones fueron analizadas en dos audiencias realizadas mediante videoconferencia, donde la Fiscalía presentó denuncias, testimonios, informes periciales, certificados médicos y actuaciones policiales para respaldar los cargos.

Agresión en la vía pública y daños a vehículos

Según la acusación, ambos jóvenes interceptaron a un hombre en la vía pública, lo golpearon y le provocaron lesiones que fueron certificadas como leves por el médico policial. Tras el ataque se dieron a la fuga, aunque posteriormente fueron identificados por efectivos policiales.

Además, se les atribuyó haber ocasionado daños en dos vehículos estacionados. De acuerdo con la investigación, los automóviles sufrieron roturas de vidrios y abolladuras producto de golpes y del lanzamiento de piedras.

Un imputado acumula nuevas causas

Uno de los acusados afronta además una serie de hechos incorporados a investigaciones ya existentes. Entre ellos figuran desobediencias judiciales, amenazas, daños y lesiones.

La fiscal jefa Betiana Cendón también incluyó una agresión contra un efectivo policial ocurrida durante este año. Según la acusación, el joven arrojó un adoquín que impactó en el agente y le provocó una fractura en uno de sus brazos.

Ante la multiplicidad de causas, la representante del Ministerio Público Fiscal solicitó la unificación de los distintos legajos y requirió la prisión preventiva hasta la finalización de la investigación.

La defensa particular se opuso al planteo y propuso medidas alternativas. Sin embargo, el juez de Garantías tuvo por formulados los nuevos cargos, dispuso la unificación de los expedientes y fijó un plazo único de investigación hasta el próximo 15 de septiembre. Además, ordenó la prisión preventiva del imputado hasta que se acrediten condiciones que permitan revisar la medida.

Piedras contra una vivienda y amenazas

En una segunda audiencia se formularon cargos contra el otro joven por hechos distintos. La Fiscalía lo acusó de arrojar piedras contra una vivienda, provocando la rotura de una ventana, y de amenazar a un trabajador cuando ingresaba al corralón municipal.

La defensa cuestionó parte de la evidencia presentada y se opuso a la formulación de cargos. El acusado, por su parte, decidió no prestar declaración.

Tras escuchar a las partes, el juez admitió la unificación de los legajos vinculados a esta investigación y estableció un plazo de dos meses para completar la etapa preparatoria, que vencerá el 23 de agosto de 2026.

Como medidas cautelares, dispuso la prohibición de acercamiento y contacto con las víctimas, la obligación de mantener domicilio fijo y presentaciones periódicas en la Comisaría 14 mientras avance el proceso judicial.