Investigan la muerte de un niño de 2 años en Salta: la Justicia ordenó detener a su madre y al padrastro

Peritos y especialistas realizaron distintas diligencias para determinar las circunstancias que rodearon el fallecimiento del menor.

La Justicia de Salta investiga la muerte de Thiago Altamirano, un niño de 2 años que llegó sin signos vitales a un centro de salud de la capital provincial. En el marco de la causa, el fiscal interviniente ordenó la detención preventiva de la madre del menor y de su pareja mientras se esperan los resultados preliminares de la autopsia.

El caso generó una fuerte conmoción y sumó cuestionamientos de familiares de la víctima, quienes aseguraron que desde el año pasado venían realizando denuncias por presuntos maltratos contra el niño.

La investigación judicial

La causa quedó a cargo del fiscal penal Daniel Espilocín, de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, quien busca determinar las circunstancias que rodearon el fallecimiento del pequeño.

De acuerdo con la información oficial, el niño fue trasladado inicialmente al hospital Papa Francisco por su madre. Debido a la gravedad de su estado, fue derivado posteriormente al hospital Materno Infantil, donde ingresó sin signos vitales.

Tras tomar conocimiento del hecho, la Fiscalía dispuso la intervención del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), que realizó peritajes en la vivienda donde residía el menor y coordinó el traslado del cuerpo al Servicio de Tanatología Forense para la realización de la autopsia.

Las tareas investigativas quedaron en manos de la Unidad UGAP del Departamento de Investigaciones y Criminología del CIF.

Mientras avanzan las diligencias y se aguardan los primeros resultados de la necropsia, el fiscal solicitó ante el juez de Garantías la detención preventiva de la madre y de su pareja.

El reclamo de los abuelos paternos

La muerte del niño también reavivó los reclamos de sus abuelos paternos, quienes sostienen que desde 2025 venían alertando sobre la situación del menor ante distintos organismos.

«Pasó lo que no queríamos que pasara. Mi nieto de dos años falleció a manos de la madre y la pareja de ella, a golpes«, manifestó Marta, la abuela paterna, en declaraciones a medios locales.

Los familiares cuestionaron además la actuación de la Justicia y aseguraron que habían advertido en reiteradas oportunidades sobre presuntas situaciones de vulnerabilidad que atravesaban Thiago y su hermano menor, un bebé de 10 meses.

«Prácticamente nosotros criamos a los bebés y la Justicia nos los sacó de la mano cuando sabían bien que la madre es adicta y alcohólica», afirmó la mujer.

Esperan el resultado de la autopsia

Por el momento, la investigación permanece en una etapa inicial y los resultados de la autopsia serán determinantes para establecer las causas de la muerte y definir los próximos pasos procesales.

Desde el Ministerio Público Fiscal informaron además que familiares directos recibieron asistencia, asesoramiento y acompañamiento por parte del equipo interdisciplinario de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas.

La causa continúa bajo investigación y las autoridades judiciales trabajan para esclarecer las circunstancias que derivaron en el fallecimiento del niño.