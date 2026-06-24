Incorporaron IA en la Justicia de Río Negro para anonimizar sentencias y proteger datos sensibles

El Poder Judicial puso en funcionamiento una nueva herramienta de anonimización basada en inteligencia artificial dentro del sistema de gestión judicial Puma. La incorporación busca reforzar la protección de datos personales en sentencias y otros documentos judiciales mediante un mecanismo automatizado que identifica información sensible antes de su publicación.

La herramienta, desarrollada por el Área de Informatización de la Gestión Judicial, representa una nueva etapa en la modernización del sistema utilizado por los organismos judiciales. Su implementación contó además con la colaboración de la Dirección de Comunicación Judicial, que participó en la definición de los criterios institucionales vinculados a la protección de datos y a la publicación de resoluciones.

Hasta ahora, la anonimización requería un procedimiento manual que obligaba a marcar determinados datos con comillas simples o apóstrofes para evitar su difusión. Con el nuevo sistema, ese proceso se automatiza mediante el uso de inteligencia artificial entrenada para detectar información que debe ser resguardada.

Cómo funciona el nuevo anonimizador

Según se explicó durante la presentación oficial, la herramienta analiza el contenido completo de cada documento, identifica datos sensibles y genera una propuesta de versión anonimizada.

Posteriormente, el organismo judicial interviniente puede revisar el resultado, verificar las modificaciones realizadas y efectuar ajustes cuando lo considere necesario antes de su publicación definitiva.

Entre los datos que el sistema está preparado para reconocer figuran nombres y apellidos, números de documento, CUIL, datos incluidos en carátulas y otra información considerada sensible conforme a los criterios institucionales vigentes.

Aunque su utilización no será obligatoria para todos los documentos que circulan dentro del sistema, la herramienta se perfila como un recurso clave para las sentencias y resoluciones que deben ser difundidas públicamente.

Desde el Poder Judicial destacaron que la incorporación permite fortalecer el cumplimiento de las pautas de protección de datos personales sin afectar la publicidad de los actos judiciales.

Más cambios para la gestión digital de expedientes

La actualización no se limita al nuevo anonimizador. También incorpora una serie de mejoras destinadas a agilizar la tramitación de expedientes y optimizar el trabajo de los organismos judiciales.

Una de ellas es la incorporación del Archivo como organismo interviniente dentro del ciclo de vida de los expedientes. De esta manera, su participación queda integrada formalmente al circuito digital de gestión.

Además, se habilitó la posibilidad de incorporar documentos recibidos mediante BUS Federal a expedientes que ya no se encuentren radicados en el organismo receptor, como ocurre cuando fueron elevados a una instancia superior. Esto permitirá continuar con la tramitación sin necesidad de esperar la devolución física o digital del expediente.

Menos errores y más control en las presentaciones

Otra de las modificaciones apunta a reducir errores en las presentaciones realizadas desde Puma Amarillo. A partir de esta actualización, el organismo destinatario ya no aparecerá seleccionado por defecto y deberá ser elegido expresamente por la persona usuaria antes de enviar la presentación.

El objetivo es disminuir los casos en que escritos o documentación son remitidos a dependencias equivocadas, generando demoras administrativas.

También se incorporó una nueva función de previsualización de movimientos. A través de un ícono específico, los usuarios podrán visualizar el contenido de escritos y actuaciones sin necesidad de abrir cada documento de manera individual.

Esta herramienta permitirá realizar controles más rápidos y verificar información de forma más ágil dentro del expediente.

Cambios específicos para el fuero de Familia

La actualización incluye además varias modificaciones vinculadas con el fuero de Familia. Desde el inicio de los expedientes se incorporan nuevos campos obligatorios para mejorar la calidad de los registros y de la información estadística.

Entre ellos se encuentra la incorporación del tipo de violencia digital y del campo modalidad de violencia, que contempla también la categoría de violencia múltiple.

Asimismo, en los procesos relacionados con violencia se agregó un acceso informativo a las modalidades previstas por la Ley 26.485, disponible mediante un ícono de consulta dentro del sistema.

En paralelo, se sumaron dos nuevos tipos de movimientos relacionados con la intervención del Ministerio Público Fiscal: «vista a Fiscalía por configurar delito» y «vista a Fiscalía por desobediencia». La medida permitirá identificar con mayor precisión aquellos casos que requieren conocimiento o intervención fiscal.

Respuestas más ágiles y validaciones obligatorias

Entre las mejoras finales también se encuentra la posibilidad de responder directamente oficios recibidos por BUS cuando fueron enviados a un organismo incorrecto. Con esta modalidad ya no será necesario abrir nuevos expedientes o asociar la documentación a actuaciones existentes para devolverla.

Por último, se incorporó una validación específica para los procesos que requieren mediación previa obligatoria. En esos casos, el sistema impedirá avanzar con la demanda si no se cargan los datos correspondientes al expediente de mediación, el centro interviniente y el resultado obtenido.

La única excepción contemplada será para las personas que residan a más de 70 kilómetros del lugar donde debe desarrollarse la mediación.