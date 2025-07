Allanamiento por drogas en Neuquén terminó con cuatro imputados: vendían desde una ventana

Una ventana habilitada para vender cocaína, pagos electrónicos y amenazas con armas: esas son algunas de las pruebas que presentó la fiscalía para imputar a tres varones y una mujer por la venta organizada de estupefacientes en una vivienda del barrio Gran Neuquén. El lugar ya había sido allanado en abril y ahora fue nuevamente intervenido en el marco de una causa por narcomenudeo.

La investigación de la fiscal Eugenia Titanti y del asistente letrado Bruno Miciullo permitió identificar que el domicilio funcionaba como un «mercado abierto» de drogas, con transacciones casi permanentes entre el 19 de junio y el 25 de julio. Tras la formulación de cargos, la jueza de garantías Carina Álvarez dictó la prisión preventiva de todos los acusados por el plazo de cuatro meses.

Un mecanismo aceitado: venta por ventana y pagos digitales

La fiscalía detalló cómo operaban los imputados: desde dentro del inmueble, atendían a los compradores a través de una ventana instalada específicamente para ese fin. Las personas se acercaban desde la vereda peatonal, entregaban el dinero y recibían a cambio el envoltorio con la sustancia, todo en cuestión de segundos.

Además, en varios casos, las transacciones fueron realizadas mediante billeteras virtuales. Según lo expuesto en la audiencia, se pudieron rastrear al menos 100 movimientos de este tipo durante poco más de un mes, lo que evidencia un sistema de comercialización sostenido y organizado.

Amenazas con escopeta a una vecina que denunció

Uno de los imputados también fue acusado por el delito de amenazas agravadas por el uso de arma de fuego. El hecho ocurrió el 21 de mayo, cuando una vecina que había expresado su malestar por la actividad delictiva fue abordada por los acusados.

Según la denuncia, una camioneta se detuvo frente a su domicilio. Uno de los involucrados descendió del vehículo con una escopeta en mano y le advirtió: “Quédense en el molde, calladitos”. Esta amenaza fue considerada como un intento de amedrentar a posibles testigos, motivo por el cual la fiscalía también argumentó la necesidad de prisión preventiva.

Lo que secuestraron en los allanamientos

El operativo del 25 de julio incluyó allanamientos en dos viviendas. En una de ellas, se encontraron 182 gramos de cocaína, $43.700 en billetes de baja denominación, recortes de nylon negro y una balanza digital. En la otra, se secuestraron tres teléfonos celulares, 16.100 dólares, más de 5,5 millones de pesos en efectivo y más recortes de nylon que dieron positivo al test de cocaína.

Todo el material hallado fue considerado clave para sostener la acusación de comercio de estupefacientes agravado por la intervención organizada de tres o más personas, en calidad de coautores.

Una red activa y dos prófugos

A pesar de estas detenciones, la fiscalía informó que hay otros dos varones que formaban parte del grupo y que aún no fueron aprehendidos. Los cuatro imputados fueron acusados por comercio de estupefacientes (artículos 5, inciso c, y 11 inciso c, de la Ley 23.737), y en algunos casos se sumaron cargos por amenazas agravadas (artículos 149 bis, 45 y 55 del Código Penal).

Los representantes del Ministerio Público Fiscal solicitaron prisión preventiva por seis meses, argumentando riesgo de fuga, posibilidad de entorpecimiento de la investigación y la necesidad de resguardar a los testigos. La jueza Álvarez accedió a fijarla por un plazo de cuatro meses, tiempo que durará la etapa de investigación preparatoria.