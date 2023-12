Allanan oficinas del SIEN de Neuquén tras denuncias por ejercer sin título 

Este jueves se llevaron a cabo dos allanamientos en el contexto de la investigación por fraude al Estado, tras denuncias que realizaron trabajadores del SIEN a sus compañeros, donde los acusaron de ejercer sin título. En esa oportunidad, los denunciantes informaron que se trataría de un radioperador y un chofer, que habrían participado en vuelos sanitarios sin tener el permiso.

La justicia efectuó los allanamientos en oficinas del Sistema Integrado de Emergencias de Neuquén (SIEN) en la capital. Estuvieron encabezados por el fiscal del caso, Juan Manuel Narváez, del departamento de Delitos Económicos.

Los procedimientos comenzaron por la mañana, con el acompañamiento de personal del departamento de Delitos Económicos de la Policía neuquina, y la autorización de un juez de garantías.

Se dieron a partir de las denuncias realizadas en mayo, donde según la fiscalía, los denunciantes plantearon que personas sin formación intervinieron como cuerpo de asistencia de médicos de guardia en vuelos sanitarios. Además, que de los registros surgen además que tuvieron superposición de guardias.

En el contexto de la investigación, el fiscal del caso realizó diversas entrevistas en el transcurso de los últimos meses y resolvió efectuar los allanamientos en la jornada de hoy.

Se llevaron adelante en dos inmuebles del SIEN, ubicados sobre calle Santiago del Estero y Gregorio Martínez. En ambos lugares, se secuestraron computadoras y documentación sobre guardias y vuelos sanitarios.

El supuesto delito bajo el cual se investiga el caso es defraudación agravada por fraude en perjuicio de la administración pública.

Allanan oficinas del SIEN de Neuquén: las denuncias a enfermeros por ejercer sin título

Trabajadores del SIEN se reunieron para denunciar la participación de dos personas en vuelos sanitarios que no tendrían la certificación para hacerlo. «En la disposición provincial hay una guía de procedimiento para el traslado aerosanitario de los pacientes graves que dice: se llamará al enfermero y médico de guardia autoevacuador», indicó a AmCumbre Carlos Della Cha, uno de los denunciantes.

«La ley no dice voy a llamar al secretario para hacer el vuelo, solamente al médico y enfermero, es clara la ley, no hay que buscar nada más», expresó Della Cha. «Uno de ellos está nombrado por la provincia como radioperador mientras que el otro como chofer», indicó, y señaló que uno de los acusados es la pareja de la directora del SIEN.

«Alguien que no está capacitado para una tarea o no tiene el título habilitante para determinada tarea, no la puede realizar y se está realizando, cobrando las guardias y cobrando los vuelos», expuso Della Cha.