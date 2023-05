Amenaza de bomba en Ezeiza: «Me podés cagar la vida por una pendejada» diálogo entre la azafata y su hija

La investigación que intenta recopilar pruebas por el caso de la azafata Daniela Carbone, quien realizó una falsa amenaza de bomba en un vuelo de Aerolíneas Argentinas, arrojó nuevas pruebas que podrían reconfirmar su participación en el hecho. Según publica Perfil, por estas horas, se conocieron diálogos con su hija quien, luego de una discusión telefónica, le recriminó hacer “una pendejada” que podía perjudicarla.

Este martes 30 de mayo la mujer de 47 años se negó a declarar y continúa detenida en el Aeropuerto de Ezeiza acusada de realizar una intimidación grave para que se suspenda un vuelo en la empresa donde ella misma trabajaba. «Decile al capitancito que le pusimos tres bombas en el Miami. Que se deje de joder con la política y chequee el avión porque van a volar en mil pedazos«, se escuchó decir a la mujer entonces.

En ese marco el juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena, ratificó que Carbone usó el celular de su hija Candelaria para realizar la llamada. Es por ello que parte de las indagaciones se dirigieron a las conversaciones que mantuvieron hasta el último domingo, día en que la azafata fue detenida al regresar de un viaje en Miami.

Allí se percibió cierta tensión entre madre e hija por problemas mundanos como la limpieza de la parrilla del domicilio que compartían o la presencia del novio de la joven en el lugar. Sin embargo, la investigación sigue algunos indicios relacionados con el hecho como las tratativas por recuperar los datos de iCloud, el servicio donde se almacenan los datos de iPhone. Una de las líneas indica que podría haber sido por el cambio de chip de Carbone para realizar la amenaza, lo que habría desconfigurado el teléfono de su hija.

Amenaza de bomba en el avión: los diálogos entre madre e hija

En los diálogos también hubo disputas por un asador («Es un quilombo limpiarla si no se usa papel de aluminio») y las respuestas de la joven, hastiada por los pedidos para que colabore con las tareas domésticas («Uy, pará, siempre tenés algo para decir»).

El intercambio fue escalando a tal punto que la comisario de a bordo le respondió a su hija: «Si vas a estar con cara de orto cuando llegue y no se te puede hablar, andate a lo de tu novio… Todos estos días estuviste con él en casa». «Sos una mentirosa, no te creo nada, sólo pensás en vos», llegó a espetarle la mujer, enojada. «Cuando bajes un cambio, seguimos hablando. Con vos así, no se puede», le respondió la joven.

En un pasaje del intercambio, Carbone volvió a tratar a Candelaria de egoísta y la respuesta fue contundente: «La egoísta sos vos, que me podés cagar la vida a mí por una pendejada«. Aquí la Justicia cree que se refiere a la amenaza de bomba.

La charla finalizó de manera abrupta: «Hija, me llevan detenida«, escribió Carbone. Sorprendida, su hija llamó a un contacto que le indicó la azafata y se notició de lo que sucedía. «Hija, ni una palabra a nadie», fue uno de los últimos mensajes de la mujer de 47 años