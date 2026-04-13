Apuñaló a su compañero de trabajo por una discusión y le dictaron prisión preventiva en Neuquén

Un grave episodio de violencia tuvo lugar en la zona del Aeropuerto de Neuquén. La justicia formuló cargos por lesiones gravísimas contra un hombre identificado como M.A.P.S., quien atacó con un cuchillo a otro sujeto luego de compartir bebidas alcohólicas. La víctima se encuentra internada con pronóstico reservado.





El ataque: una discusión entre compañeros de trabajo

El hecho ocurrió el pasado 11 de abril de 2026, alrededor de las 21:00 horas. Según la investigación del Ministerio Público Fiscal (MPF) y la policía provincial, el incidente se desencadenó en un predio privado situado frente a un loteo cercano al Aeropuerto de la capital neuquina.

El imputado se encontraba en una casilla donde desempeñaba tareas como sereno. Allí estaba junto a la víctima consumiendo bebidas alcohólicas cuando, tras una fuerte discusión, M.A.P.S. tomó un cuchillo y le asestó tres puñaladas: dos en el abdomen y una en la zona intercostal derecha.



Consecuencias de salud permanentes

La gravedad del ataque quedó reflejada en el informe del Cuerpo Médico Forense. Las heridas no solo pusieron en peligro real y efectivo la vida del hombre agredido, sino que le provocaron la pérdida del bazo. Esta lesión física supone una afectación permanente de su salud, motivo por el cual la fiscalía encuadró el delito bajo la figura de lesiones gravísimas.

Formulación de cargos y riesgos procesales

La asistente letrada de la fiscalía, Noelia Stillger, fue la encargada de formular los cargos contra el agresor en calidad de autor (artículos 91 y 45 del Código Penal). Durante la audiencia, Stillger solicitó la prisión preventiva por el término de un mes, fundamentando que existe un claro peligro de fuga.

«El imputado no cuenta con arraigo ni domicilio fijo, lo que incrementa el riesgo de que intente evadir la acción de la justicia», argumentó la funcionaria.

La decisión del juez

El juez de garantías Lucas Yancarelli validó el pedido de la fiscalía en su totalidad. Pese a que la defensa no presentó objeciones a la medida de coerción, el magistrado consideró probados los riesgos procesales citados por el MPF.

De esta manera, se dispuso la prisión preventiva por un mes para el imputado M.A.P.S. y se fijó un plazo de investigación de cuatro meses para concluir con las pericias y la recolección de pruebas adicionales.

Actualmente, la víctima permanece internada bajo observación médica debido a la gravedad de su cuadro clínico.